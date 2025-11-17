Cách gửi và xem phản ánh vi phạm giao thông nhanh gọn qua VNeTraffic

Trên ứng dụng VNeTraffic, ngoài các tính năng tra cứu thông tin phương tiện, ví giấy tờ, tra cứu vi phạm phạt nguội,... thì người dùng còn có thể gửi phản ánh các tình huống vi phạm giao tới cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Kết nối với VNeID để định danh mức 2 cho VNeTraffic.

Để tạo phản ánh vụ việc, người dùng có thể tạo phản ánh theo các bước sau:

Cách gửi phản ánh

Bước 1: Tại màn hình “Trang chủ”, nhấn vào mục “Tạo phản ánh”, hoặc nhấn nút “+”.

Bước 2: Tại màn hình tạo phản ánh, nhập các thông tin liên quan đến phản ánh, sau đó nhấn nút “Gửi phản ánh” để hoàn tất.

* Lưu ý: Những trường thông tin có hiển thị dấu * là bắt buộc nhập.

Các bước gửi phản ánh vụ việc trên VNeTraffic.

Cách xem lại phản ánh

Bước 1: Tại màn hình “Trang chủ”, nhấn vào mục “Danh sách phản ánh”, hoặc nhấn vào menu “Phản ánh”.

Bước 2: Màn hình danh sách phản ánh hiển thị, gồm có những phản ánh đã tạo nháp, những phản ánh đã tạo chưa được phản hồi, những phản ánh đã được phản hồi và những phản ánh đã được trả lời.

Các bước xem lại phản ánh đã gửi.