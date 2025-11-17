Microsoft vô hiệu Windows 11 “lậu”, người dùng phải làm sao?

Tuần này, Microsoft đã đưa ra một số thông báo đáng chú ý liên quan đến hệ điều hành Windows 11. Đầu tiên, công ty xác nhận rằng Windows 11 đang trở thành một Agentic OS (kết hợp thiết bị, đám mây và AI), dẫn đến nhiều phản ứng trái chiều từ người dùng.

KMS38 là công cụ rất phổ biến được dùng để kích hoạt Windows và Office "không bản quyền".

Đồng thời, Microsoft cũng thông báo ngừng hỗ trợ phiên bản Windows 11 23H2 và cho biết tất cả các hệ thống sẽ sớm nhận được bản cập nhật tính năng 25H2, dĩ nhiên phải đáp ứng điều kiện được hỗ trợ.

Nhưng có lẽ điều nhiều người dùng chú ý nhất liên quan đến một thay đổi lớn mà Microsoft không ghi chú trong thông cáo chính thức. Cụ thể, công ty đã xóa bỏ một phương pháp hack phổ biến được sử dụng để kích hoạt bất hợp pháp Windows 11 và 10 mang tên KMS38 do MASSGRAVE cung cấp. MASSGRAVE được biết đến là một dự án cung cấp nhiều dịch vụ kích hoạt không chính thức cho Windows và Office.

KMS38 hoạt động bằng cách đánh lừa tệp GatherOSstate EXE nhằm kéo dài thời gian kích hoạt KMS (Key Management Service) đến ngày 19/1/2038, thay vì 180 ngày như thông thường. GatherOSstate EXE giúp xác định xem một hệ điều hành có đủ điều kiện để nâng cấp hay không.

Người dùng Windows lậu có thể sớm nhận thông báo yêu cầu kích hoạt lại bản quyền từ Microsoft.

Nhóm phát triển MASSGRAVE đã xác nhận rằng phương pháp này không còn hoạt động sau bản cập nhật Patch Tuesday tháng 11/2025 (KB5068861, KB5067112) mà Microsoft vừa phát hành. Đây là động thái có thể đã nằm trong kế hoạch của Microsoft từ lâu vì MASSGRAVE cho biết trong bản dựng Windows 26040 ( được phát hành vào tháng 1/2024), tệp gatherosstate.exe đã bị loại bỏ khỏi bộ cài. Kết quả là, các bản nâng cấp và cập nhật tính năng sẽ đặt lại thời gian gia hạn về 0, dẫn đến yêu cầu kết nối lại với máy chủ KMS.

Người dùng Windows 11 nên làm gì?

Với bản cập nhật tùy chọn Windows 11 tháng trước (KB5067036), Microsoft đã hoàn toàn loại bỏ chức năng GatherOSstate khiến KMS38 không còn hoạt động. Theo khuyến cáo của nhóm MASSGRAVE, người dùng nên chuyển sang phương pháp kích hoạt HWID (Hardware ID) hoặc TSforge, cả hai vẫn đang hoạt động hiệu quả.

Key bản quyền Windows 11 được xem là giải pháp bền vững nhất.

Đối với những ai chưa cập nhật bản vá tháng 11, KMS38 có thể đang tạm hoạt động. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên vì bản vá gần đây của Microsoft đã khắc phục một số lỗi của hệ điều hành, trong đó có cả lỗ hổng zero-day nguy hiểm.

Tất nhiên, một giải pháp khác là mua khóa bản quyền từ Microsoft hoặc đại lý. Đây vẫn là phương án bền vững nhất nếu người dùng muốn tránh lỗi lặt vặt và không lo Microsoft chặn bất cứ lúc nào.