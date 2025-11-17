Liên Quân Mobile: Hôm nay (17/11), giải đấu AIC 2025 chính thức khởi tranh

Giải vô địch quốc tế Arena of Valor International Championship 2025 (AIC 2025) sẽ trở lại từ ngày 17/11 đến 7/12, với trận chung kết sẽ diễn ra tại Hà Nội. Tại giải đấu này, 12 đội tuyển hàng đầu đến từ Arena of Glory (AOV), Garena Challenger series (GCS) và RoV Pro League (RPL) sẽ tranh tài qua ba giai đoạn để giành phần thưởng trong tổng giải thưởng trị giá 500.000 USD.

12 đội chia làm 2 bảng thi đấu.

AIC 2025 mang chủ đề “Đốt cháy áp lực, rực sáng vinh quang”, lấy cảm hứng từ bản cập nhật mới nhất Light & Shadow: The War Returns. Chủ đề này tái hiện cuộc chiến bất tận giữa ánh sáng và bóng tối - không chỉ trong vũ trụ Liên Quân Mobile mà còn trong hành trình của mỗi tuyển thủ chinh phục đỉnh cao.

AIC 2025 sẽ diễn ra trong ba tuần đầy kịch tính, nơi các đội tuyển thể hiện kỹ năng, khả năng thích ứng và quyết tâm thi đấu hết mình.

Vòng bảng sẽ khởi tranh trực tuyến từ ngày 17 - 23/11, với 12 đội chia thành hai bảng. Các đội gồm 4 hạt giống hàng đầu từ RPL Mùa Đông 2025, AOG Mùa Đông 2025 và GCS Mùa Hè 2025. Tất cả trận đấu vòng bảng áp dụng thể thức Bo3 (Best of 3), chọn ra 4 đội mạnh nhất mỗi bảng vào vòng loại trực tiếp.

- Bảng A: Full Sense, FPT x Flash, Buriram United Esports, Cathay ONE Team, Bacon Time, Deep Cross Gaming.

- Bảng B: Flash Wolves, Hong Kong Attitude, SuperNova, One Star Esports, Saigon Phantom, PSG Esports.

Trong đó, FPT x Flash đang là nhà đương kim vô địch của Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2025. Ở trận chung kết trước đối thủ Saigon Phantom (SGP) vừa qua, họ đã giành chiến thắng 4 - 2 một cách "nghẹt thở". Các mùa giải trước, SGP thường xuyên là nhà vô địch nên sự soán ngôi của FPT x Flash lần này đã tạo nên tiếng vang lớn.

Vòng loại trực tiếp diễn ra từ ngày 27 - 30/11 với 8 đội theo thể thức nhánh thắng - nhánh thua. Các trận tứ kết và nhánh thua áp dụng Bo5 (Best of 5), trong khi nhánh thắng và các vòng sau áp dụng Bo7 (Best of 7).

Giải đấu sẽ khép lại bằng bán kết và chung kết trực tiếp tại Hà Nội vào ngày 6 và 7/12. 4 đội mạnh nhất sẽ tranh tài trong các trận Bo7 để xác định nhà vô địch AIC 2025.

AIC 2025 sẽ được livestream trên các kênh mạng xã hội chính thức của Liên Quân Mobile và AoVTV trong ứng dụng Liên Quân Mobile. Khán giả cũng có thể tham gia những buổi co-stream trực tiếp khác do các streamer AOV nổi tiếng tổ chức trong suốt giải đấu.