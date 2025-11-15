Những iPhone cũ giá rẻ đến mấy cũng không nên mua

Thị trường iPhone cũ đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết, đặc biệt sau sự ra mắt của iPhone 17. Nhiều mẫu máy đã qua sử dụng hiện được rao bán với mức giá chỉ từ 2 đến 3 triệu đồng, một con số hấp dẫn. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần cẩn trọng với những chiếc iPhone giá rẻ này, vì chúng có thể trở thành cái bẫy "tiền mất tật mang".

Việc mua những chiếc iPhone quá cũ có thể dẫn đến tình trạng thiết bị giật lag, pin chai, và tệ hơn là không thể sử dụng các ứng dụng cơ bản. Nguyên nhân chính là do Apple đã ngừng hỗ trợ cập nhật phần mềm (iOS) cho những mẫu máy này, gây ra rủi ro về bảo mật và không tương thích với các ứng dụng mới.

iPhone 8 Plus và iPhone X

Trong số đó, nhóm "đồ cổ" gồm iPhone 8, 8 Plus và iPhone X đang gặp nhiều rủi ro. Mặc dù iPhone X có thiết kế hiện đại, cả ba mẫu máy này đều bị "kẹt" ở iOS 17. Với giá chỉ từ 1,5 đến 3,5 triệu đồng, đây là lựa chọn rất mạo hiểm. Việc không thể nâng cấp lên iOS 18 đồng nghĩa với việc các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử và mạng xã hội sẽ sớm ngừng hỗ trợ vào năm 2026. Hơn nữa, phần cứng của chúng đã quá cũ, với pin dễ hỏng và màn hình có nguy cơ gặp sự cố.

iPhone XS, iPhone XR và iPhone XS Max

Nguy hiểm hơn là iPhone XS, XS Max và iPhone XR, với giá từ 3 đến 4,5 triệu đồng. Mặc dù trông vẫn hiện đại, nhưng các đời iPhone này đã chính thức bị Apple ngừng hỗ trợ ở iOS 18, không thể nâng cấp lên iOS 26. Điều này có nghĩa là người dùng chỉ có thể sử dụng tạm thời trong một năm trước khi gặp phải tình trạng không tương thích ứng dụng.

iPhone SE 2 và iPhone 11

Cuối cùng, ngay cả dòng iPhone 11 (giá 4,5 đến 6,5 triệu đồng) và iPhone SE 2 (giá từ 3,5 đến 4 triệu đồng) cũng không phải là lựa chọn an toàn. Mặc dù vẫn được cập nhật lên iOS 26 mới nhất, nhưng đây có thể là bản cập nhật lớn cuối cùng của các mẫu iPhone này. Mua iPhone 11 bây giờ đồng nghĩa với việc chấp nhận chỉ có một năm cập nhật nữa trước khi máy trở nên lỗi thời.

Lời khuyên cho người tiêu dùng là không nên ham rẻ vài triệu đồng để mua một thiết bị sắp trở thành "rác điện tử". Thay vào đó, hãy cân nhắc đầu tư thêm một chút để sở hữu iPhone 12 trở lên (sử dụng chip A14) với giá khoảng 7 đến 8 triệu đồng. Mặc dù cao hơn, nhưng iPhone 12 sẽ được hỗ trợ cập nhật phần mềm ít nhất 2-3 năm nữa, cùng với trải nghiệm 5G và hiệu năng mượt mà hơn.