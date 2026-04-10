Galaxy S24 Ultra mới là khoản đầu tư đáng tiền nhất lúc này

Chỉ hơn một tháng sau khi Samsung ra mắt dòng Galaxy S26, cảm nhận chung của nhiều người dùng lâu năm là sự quen thuộc. Galaxy S26 Ultra mang đến một số thay đổi như màn hình bảo mật (Privacy Display), pin được cải thiện nhẹ và thiết kế cụm camera mới. Tuy nhiên, những nâng cấp này chưa đủ tạo ra khác biệt rõ rệt so với Galaxy S24 Ultra – thiết bị đã ra mắt từ hai năm trước nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng.

Hiện tại, Galaxy S26 Ultra có giá bán từ 32,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB trong khi Galaxy S24 Ultra cũ có giá bán cực hấp dẫn, chỉ từ 25,29 triệu đồng.

Thiết kế quen thuộc, trải nghiệm không khác biệt đáng kể

Galaxy S24 Ultra được đánh giá cao nhờ thiết kế tối ưu về trải nghiệm cầm nắm. Khung máy hơi cong giúp thiết bị dễ sử dụng trong thời gian dài, mang lại cảm giác chắc chắn và thoải mái. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra dù vẫn giữ được độ hoàn thiện cao nhưng không tạo ra sự khác biệt đáng kể về cảm giác sử dụng.

Galaxy S26 Ultra.

Về ngoại hình, thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Galaxy S26 Ultra là cụm camera dạng viên thuốc, mang lại vẻ ngoài gọn gàng hơn. Tuy nhiên, sự khác biệt này mang tính thẩm mỹ nhiều hơn là trải nghiệm thực tế. Kích thước màn hình giữa hai thế hệ cũng chỉ chênh lệch khoảng 0,1 inch, gần như không thể nhận ra trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Tính năng Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra là điểm nhấn đáng chú ý, giúp hạn chế góc nhìn để bảo vệ thông tin cá nhân khi sử dụng nơi công cộng. Tuy nhiên, xét về chi phí, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng miếng dán chống nhìn trộm để đạt hiệu quả tương tự. Điều này khiến việc nâng cấp chỉ vì một tính năng trở nên khó thuyết phục.

Hiệu năng và camera cải tiến nhưng chưa tạo khác biệt lớn

Trên lý thuyết, Galaxy S26 Ultra là bản nâng cấp toàn diện với vi xử lý Qualcomm mới, hiệu năng mạnh hơn và hệ thống tản nhiệt được cải thiện. Tuy nhiên, trong trải nghiệm thực tế, sự khác biệt không quá rõ ràng.

Các tác vụ phổ biến như lướt mạng xã hội, xem video, nhắn tin hay đa nhiệm đều được xử lý mượt mà trên cả hai thiết bị. Ngay cả khi chơi game hoặc chỉnh sửa video, Galaxy S24 Ultra vẫn đáp ứng tốt mà không gặp hiện tượng giật lag.

Galaxy S26 Ultra có thiết kế mềm mại hơn.

Điểm khác biệt chỉ thể hiện rõ khi sử dụng liên tục trong thời gian dài. Galaxy S26 Ultra có khả năng kiểm soát nhiệt tốt hơn nhờ hệ thống tản nhiệt cải tiến, giúp duy trì hiệu năng ổn định. Tuy nhiên, với nhu cầu sử dụng thông thường, lợi thế này không quá quan trọng.

Về camera, Galaxy S26 Ultra được nâng cấp đáng kể ống kính góc siêu rộng từ 12MP lên 50MP. Đây là cải tiến đáng chú ý trên thông số nhưng trong thực tế, không phải người dùng nào cũng thường xuyên sử dụng camera góc rộng.

Mặt khác, Galaxy S24 Ultra vẫn cho chất lượng ảnh ổn định, đặc biệt trong các tình huống chụp thông thường. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra có cải thiện nhẹ về màu sắc và độ tương phản, mang lại hình ảnh cân bằng hơn. Tuy nhiên, sự khác biệt này không mang tính đột phá và khó nhận ra nếu không so sánh trực tiếp.

Về pin, cả hai thiết bị đều sử dụng viên pin dung lượng 5.000mAh. Điều này đồng nghĩa không có "bước nhảy vọt" nào về thời lượng sử dụng. Trên thực tế, Galaxy S24 Ultra vẫn cho thời gian sử dụng ấn tượng, có thể kéo dài tới 2 ngày liên tục.

Việc Galaxy S26 Ultra không nâng cấp đáng kể dung lượng pin khiến lợi thế của thiết bị mới trở nên hạn chế. Đồng thời, điều này cũng cho thấy độ bền và khả năng tối ưu của Galaxy S24 Ultra vẫn ở mức cao sau hai năm sử dụng.

Hỗ trợ phần mềm dài hạn

Camera sau của Galaxy S24 Ultra.

Ngoài ra, Galaxy S24 Ultra vẫn còn thời gian hỗ trợ phần mềm dài hạn với gần 5 năm cập nhật phía trước. Đây là yếu tố quan trọng giúp người dùng tiếp tục sử dụng thiết bị mà không lo lỗi thời.

Thực tế cho thấy, không phải mọi thế hệ smartphone mới đều mang lại bước tiến lớn. Trong trường hợp này, Galaxy S26 Ultra dù là sản phẩm cao cấp vẫn chưa tạo ra khác biệt đủ rõ ràng để thay thế một thiết bị đã hoàn thiện tốt như Galaxy S24 Ultra.