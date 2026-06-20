Galaxy S26 Ultra chơi game có "đỉnh" không?

Ngày nay, điện thoại thông minh đã đủ nhanh cho các tác vụ thông thường, yếu tố khác biệt thực sự duy nhất là hiệu năng chơi game. Trên thực tế, chơi game trên smartphone là lĩnh vực được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​việc cải tiến hiệu năng giữa các thế hệ.

Galaxy S26 Ultra.

Galaxy S26 Ultra có hiệu năng đồ họa tốt hơn so với Galaxy S25 Ultra nhờ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới cũng như khả năng quản lý nhiệt được cải thiện và tối ưu hóa Vulkan do Samsung giới thiệu.

Đầu tiên, công ty đã giải quyết vấn đề giảm hiệu năng do quá nhiệt bằng cách tích hợp buồng hơi lớn nhất trên một chiếc Galaxy từ trước đến nay.

Thứ hai, Samsung đã giới thiệu rất nhiều cải tiến cho API Vulkan, mang lại những cải tiến về chất lượng và hiệu năng cho các trò chơi được tối ưu hóa cho Vulkan.

Và thứ ba, chip Snapdragon mới nhất trong Galaxy S26 Ultra thực chất là một biến thể được ép xung tùy chỉnh, nhanh hơn một chút so với Snapdragon 8 Elite Gen 5 tiêu chuẩn có sẵn trên các thiết bị khác.

Kết hợp lại, những nâng cấp này đã giúp hiệu năng chơi game của Galaxy S26 Ultra vượt trội hơn so với Galaxy S25 Ultra. Các chuyên gia công nghệ của Phone Arena đã thử thách khả năng này với một số trò chơi Android hay nhất hiện nay.

Làm thế nào để đánh giá hiệu năng chơi game?

Thực tế, khi chơi game, độ mượt mà quan trọng hơn FPS tối đa, vì nó cho thấy hệ thống có khả năng xử lý các tình huống đòi hỏi khắt khe nhất.

Một cỗ máy chơi game mạnh mẽ không chỉ hướng đến việc đạt được tốc độ khung hình (FPS) cao ổn định mà còn giữ cho FPS thấp ở mức 5% càng gần với FPS trung bình càng tốt. Tất cả những điều này đảm bảo trải nghiệm chơi game mượt mà hơn và người chơi hài lòng hơn.

Trong bài viết này, các nhà đánh giá sử dụng một ứng dụng chấm điểm hiệu năng độc lập của bên thứ ba trên Android, ứng dụng này sẽ đo lường FPS thấp ở mức 5% cùng với các chỉ số quan trọng khác.

Trò chơi 1: Wuthering Waves (RPG thế giới mở)

Đây là một trong những trò chơi Android nặng nhất trong ứng dụng Gaming Hub - Wuthering Waves. Trong tựa game RPG thế giới mở hoành tráng này, cả Galaxy S26 Ultra và Galaxy S25 Ultra đều hoạt động xuất sắc trong thời gian dài.

Tuy nhiên, Galaxy S26 Ultra duy trì hiệu năng tổng thể tốt hơn với FPS trung bình cao hơn và FPS thấp ở mức 5% cao hơn nhiều. Nói cách khác, người dùng có được trải nghiệm chơi game mượt mà hơn đáng kể và ít bị giảm hiệu năng đồ họa hơn.

Cài đặt đã sử dụng: API đồ họa - Vulkan; Tạo khung hình - Tắt, FSR - Bật; Độ phân giải - Siêu cao; Thời gian chơi 5 phút

Trò chơi 2: Delta Force (game bắn súng góc nhìn thứ nhất)

Trong một trong những game bắn súng góc nhìn thứ nhất ấn tượng nhất, Delta Force, Galaxy S26 Ultra cũng chứng tỏ là một thiết bị có hiệu năng mạnh mẽ. Mặc dù hiệu năng tối đa gần như ngang ngửa với Galaxy S25 Ultra, Galaxy S26 Ultra mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà hơn, được thể hiện qua mức 5% thấp nhất là 108.2 fps so với 100.7 fps trên Galaxy S25 Ultra. Hiệu quả sử dụng năng lượng một lần nữa nghiêng về phía điện thoại mới hơn với nhiệt độ thấp hơn một chút và mức tiêu thụ điện năng trung bình thấp hơn một chút.

Cài đặt đã sử dụng: Chất lượng - HD; Cài đặt FPS - 120fps; Thời gian chơi 5 phút

Trò chơi 3: Genshin Impact (game nhập vai thế giới mở)

Trong Genshin Impact, sự ổn định của Galaxy S26 Ultra lại một lần nữa được thể hiện rõ. Mặc dù cả hai điện thoại đều cho tốc độ khung hình tối đa và trung bình rất giống nhau (Galaxy S25 Ultra nhỉnh hơn ở cả hai khía cạnh), Galaxy S26 Ultra mang lại trải nghiệm ổn định hơn một chút với tốc độ khung hình thấp nhất ở mức 5% cao hơn so với thiết bị tiền nhiệm và độ lệch khung hình nhỏ hơn.

Sai số chuẩn S.

Các thiết lập đã sử dụng: Độ phân giải hiển thị - Cao nhất; Chi tiết môi trường - Cao nhất; Cài đặt FPS - 60fps; API đồ họa - Vulkan; Khám phá Galesong Hill (5 phút chơi game)

Trò chơi 4: Diablo Immortal (Game nhập vai hành động)

Trong Diablo Immortal, cả hai điện thoại đều cho hiệu năng gần như tương đương. Lợi thế 0,1 FPS mà Galaxy S25 Ultra có được ở chỉ số FPS thấp 5% là không đáng kể. Tuy nhiên, điểm mấu chốt ở đây là hiệu quả sử dụng năng lượng tốt hơn nhiều của Galaxy S26 Ultra: không chỉ mát hơn hơn 2 độ mà còn tiêu thụ ít hơn hai watt năng lượng, vượt trội hơn Galaxy S25 Ultra về hiệu quả tổng thể.

Cài đặt đã sử dụng: Mặc định, thời gian chơi 5 phút

Kết luận

Mặc dù hiệu năng chơi game thực tế của Galaxy S26 Ultra và Galaxy S25 Ultra khá tương đồng nhưng điện thoại mới hơn mang lại hiệu năng chơi game mượt mà và hiệu quả hơn.

Ít giật lag hơn trong quá trình chơi game cường độ cao, bớt nóng hơn và nhìn chung là trải nghiệm hiệu quả hơn là những gì game thủ có thể mong đợi từ Galaxy S26 Ultra.

Trong chơi game, nơi hiệu năng cao nhất thường được cân bằng, những khía cạnh quan trọng này của Galaxy S26 Ultra khiến sản phẩm trở thành lựa chọn thông minh cho các game thủ.