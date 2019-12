Galaxy Fold 2 có thiết kế vỏ sò, giá không quá 1.000 USD

Thứ Năm, ngày 05/12/2019 09:00 AM (GMT+7)

Người dùng sẽ không phải chi tiêu đến gần 2.000 USD (khoảng 46,5 triệu đồng) cho một chiếc điện thoại gập lại từ Samsung nữa.

Theo một báo cáo mới đến từ The Korea Herald, Galaxy Fold 2 sắp tới của Samsung sẽ rẻ hơn đáng kể so với phiên bản hiện tại do một số yếu tố, bao gồm thay đổi đáng kể trong thiết kế.

Các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói rằng, Galaxy Fold 2 sẽ áp dụng thiết kế vỏ sò như Motorola Razr mới ra mắt. Diện tích nhỏ hơn của màn hình gập lại kết hợp với việc chi phí sản xuất màn hình gập lại giảm đi có khả năng mang lại mức giá cuối cùng xuống khoảng 1.000 USD.

Điều này càng khiến Galaxy Fold 2 trở nên hấp dẫn hơn khi mà các nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng, người tiêu dùng rất thích với thiết kế điện thoại gập lại dạng vỏ sò.

Không chỉ có vậy, báo cáo cũng chỉ ra rằng Galaxy Fold 2 sẽ có giá khoảng 840 USD tại thị trường Hàn Quốc và sẽ đạt khoảng 1.000 USD khi được tung ra thị trường toàn cầu. Chúng ta có thể thấy sự ra mắt của mẫu smartphone gập lại tại sự kiện MWC 2020 diễn ra vào tháng 2 ở Barcelona (Tây Ban Nha), cùng với dòng Galaxy S11, tuy nhiên sản phẩm phải chờ đến cuối năm mới lên kệ.

