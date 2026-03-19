Samsung làm điều chưa từng với một điện thoại Galaxy đang hút khách

Trong tuyên bố với Bloomberg, Samsung cho biết sẽ xả hết lượng hàng còn lại tại Hàn Quốc trước khi chuyển sang thị trường Mỹ, nhưng thực tế sản phẩm nhanh chóng rơi vào tình trạng hết hàng. Tại Mỹ, thiết bị được mở bán cuối tháng 1 với số lượng hạn chế, chủ yếu qua một số cửa hàng trải nghiệm của Samsung. Chính nguồn cung nhỏ giọt đã khiến máy nhanh chóng cháy hàng tại thị trường này, bất chấp sau đó công ty đã bổ sung trở lại cùng mức giá 2.899 USD không hề rẻ.

Điện thoại gập ba chưa kịp bùng nổ đã bị Samsung “rút phích”.

Xác nhận của Samsung được đưa ra không lâu sau khi một số nguồn tin Hàn Quốc cho biết Samsung có thể đã hoàn tất sản xuất Galaxy Z TriFold và hiện chỉ tập trung bán nốt hàng tồn. Mặc dù Samsung chưa xác nhận, nhưng động thái dừng bán sớm cho thấy Galaxy Z TriFold nhiều khả năng là sản phẩm thử nghiệm công nghệ hơn là thiết bị chủ lực về doanh số.

Giới phân tích nhận định Galaxy Z TriFold không mang lại lợi nhuận đáng kể cho Samsung do chi phí sản xuất cao, trong bối cảnh chuỗi cung ứng linh kiện còn nhiều biến động. Tuy vậy, thiết bị vẫn giúp Samsung củng cố hình ảnh tiên phong trong phân khúc smartphone màn hình gập.

Công ty Hàn Quốc chỉ xem Galaxy Z TriFold như là một "màn trình diễn công nghệ"?

Samsung là một trong những hãng đầu tiên thương mại hóa điện thoại gập ra thị trường, nhưng công ty Hàn Quốc hiện phải cạnh tranh mạnh với các đối thủ. Ở thời điểm hiện tại, Samsung chưa quyết định kế hoạch cho phiên bản Galaxy Z TriFold tiếp theo, mặc dù không loại trừ khả năng công ty tiếp tục phát triển dạng thiết kế này.

Trong thời gian tới, Samsung dự kiến tập trung vào các dòng gập quen thuộc như Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8 mà công ty dự kiến ra mắt vào giữa năm, đồng thời theo dõi phản hồi thị trường đối với các ý tưởng thiết kế mới.