Trong bối cảnh giá điện thoại cao cấp như Galaxy S26 và iPhone 17 tăng cao, áp lực từ giá bộ nhớ và chuỗi cung ứng đang đe dọa nghiêm trọng đến các mẫu điện thoại tầm trung, và Galaxy A38 có thể trở thành nạn nhân tiếp theo. Một báo cáo gần đây chỉ ra rằng Galaxy A38 nhiều khả năng sẽ gặp phải hai điểm yếu lớn so với các phiên bản trước, khiến người dùng đặt câu hỏi về vai trò của việc nâng cấp.

Bản kế nhiệm Galaxy A37 gây ra nhiều tranh cãi.

Theo thông tin từ SammyGuru, Samsung dự kiến sẽ ra mắt Galaxy A38 với phần cứng camera bị hạ cấp. Mặc dù vẫn giữ nguyên độ phân giải 50 MP cho camera chính như Galaxy A37, nhưng cảm biến mới IMX882 của Sony sẽ thay thế cho cảm biến IMX906 hiện tại.

Được biết, cảm biến IMX882 có kích thước nhỏ hơn (1/1,95 inch so với 1/1,56 inch của IMX906), dẫn đến chất lượng hình ảnh có thể không đạt yêu cầu. Đặc biệt, Samsung đã từng sử dụng cảm biến IMX882 trên Galaxy A36, cho thấy thay vì nâng cấp, công ty có thể đang quay lại công nghệ camera đã lỗi thời.

Ngoài camera, Galaxy A38 cũng có thể bị ảnh hưởng bởi màn hình khi có thông tin cho biết Samsung sẽ sử dụng màn hình giống như Galaxy A27, một mẫu điện thoại giá rẻ hơn. Mặc dù màn hình này có kích thước 6,27 inch, tấm nền Super AMOLED và độ phân giải FHD+, nhưng độ sáng và chất lượng hiển thị lại kém hơn so với Galaxy A37.

Sự thay đổi khiến Galaxy A38 kém hơn cả Galaxy A37.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều là tin xấu. Galaxy A58 có thể vẫn sử dụng cảm biến IMX906, đảm bảo không có sự giảm cấp trong công nghệ camera. Thêm vào đó, Galaxy A38 được đồn đoán sẽ có dung lượng pin nâng cấp lên tới 6.000 mAh.

Tất cả những thay đổi này có thể là nỗ lực của Samsung nhằm giữ giá các thiết bị dòng A ở mức thấp nhất có thể. Dù vậy, nhiều người có thể sẵn sàng chi thêm một chút để sở hữu một sản phẩm chất lượng hơn và bền bỉ hơn. Tuy nhiên, với những ai coi giá bán là yếu tố quyết định, có lẽ họ sẽ tìm thấy sự hài lòng trong những lựa chọn này.