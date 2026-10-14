Galaxy A38 có nguy cơ mất lợi thế vốn có trên dòng Galaxy A

Galaxy A38 được cho là sẽ chỉ ra mắt vào năm sau, nhưng một số thông tin liên quan đến chiếc smartphone tầm trung này đã được tiết lộ dựa trên nền tảng chứng nhận BIS của Ấn Độ. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có thông tin nào về giá cả hay ngày phát hành của sản phẩm.

Phiên bản tiếp theo của Galaxy A37 dường như sẽ bị hạ cấp màn hình.

Báo chí Hàn Quốc đưa ra một giả thuyết không mấy lạc quan về chất lượng màn hình của Galaxy A38. Theo ZDNet Korea, có khả năng chiếc điện thoại này sẽ bị giảm chất lượng màn hình so với phiên bản tiền nhiệm Galaxy A37, vốn được trang bị tấm nền Super AMOLED cao cấp với kích thước 6,7 inch và tần số quét 120 Hz. Nếu thông tin này được xác nhận, trải nghiệm màn hình của người dùng có thể sẽ không được như mong đợi.

Có dấu hiệu cho thấy Samsung có thể ngừng sử dụng màn hình do chính công ty sản xuất, thay vào đó trang bị cho Galaxy A38 tấm nền OLED từ các nhà sản xuất khác như BOE hoặc CSOT. Mặc dù vẫn là màn hình OLED với màu đen sâu và độ tương phản tốt, nhưng những tấm nền này lại có chất lượng kém hơn, đặc biệt là về độ sáng tối đa dưới ánh nắng mặt trời và khả năng hiệu chỉnh màu sắc.

BOE hoặc CSOT có thể thay thế Samsung để cung cấp tấm nền OLED cho Galaxy A38.

Sự thay đổi này có thể gây thất vọng cho những người hâm mộ dòng sản phẩm “A” của Samsung. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại của ngành công nghiệp smartphone, việc giảm chất lượng màn hình không phải là điều bất ngờ, bởi chi phí linh kiện thiết yếu đang gia tăng do cuộc khủng hoảng bộ nhớ RAM.

Gần đây, Samsung đã tăng giá phiên bản Galaxy A37 ở một số khu vực. Mặc dù giá dự kiến của Galaxy A38 vẫn chưa được công bố, nhưng động thái mới của Samsung thực sự không mang lại tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng. Dòng sản phẩm “Galaxy A”, vốn là phân khúc bán hàng mạnh nhất của công ty Hàn Quốc, đang thu hút sự chú ý của thị trường, vì vậy nhiều người đang chờ đợi xem “câu chuyện” về Galaxy A38 sẽ diễn biến ra sao.