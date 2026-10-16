Thêm loạt điện thoại Galaxy A “lên đời”, người dùng Việt cần chờ

Đợt triển khai này bắt đầu khởi động tại Hàn Quốc, cùng với các mẫu máy mới hơn như Galaxy A57, A37 và A27. Điều đó có nghĩa người dùng Việt Nam vẫn phải chờ thêm thông báo chính thức từ Samsung để xem khi nào thiết bị mới chính thức nhận One UI 9, bởi đến nay công ty Hàn Quốc cũng chưa có thông báo nào về việc cập nhật One UI 9 cho dòng Galaxy S26 tại thị trường nước ta.

Galaxy A36 và A56 đã bắt đầu nhận One UI 9.

Quay trở lại với đợt cập nhật lần này, ưu tiên của Samsung trong giai đoạn đầu sẽ dành cho những thiết bị đã đăng ký tham gia chương trình Beta. Tuy nhiên, người dùng Galaxy A36 và A56 trên toàn cầu sẽ phải chờ thêm khoảng một tuần nữa để nhận bản cập nhật này.

Chương trình Beta đã chính thức kết thúc, và Samsung khuyến nghị người dùng nên cài đặt firmware mới nhất, bởi việc tiếp tục sử dụng bản beta sẽ không còn ý nghĩa. Mặc dù cửa sổ phản hồi vẫn mở qua ứng dụng Samsung Members, cộng đồng Beta sẽ không còn nhận hỗ trợ từ người điều hành và các thông tin liên lạc khác.

Trước đó, Samsung đã phát hành bản cập nhật One UI 9 ổn định cho Galaxy A57, mẫu Galaxy A đầu tiên nhận được bản nâng cấp lớn này. Sau đó, nhiều thiết bị khác như Galaxy A37 và A27 cũng đã được cập nhật.

Bản cập nhật hiện có sẵn cho người dùng Hàn Quốc.

Bản nâng cấp One UI 9 không chỉ mang đến các tính năng mới và công cụ tùy chỉnh, mà còn cải thiện độ ổn định và hiệu suất tổng thể của thiết bị. Các ứng dụng khởi chạy nhanh hơn và hoạt động ở trạng thái tối ưu, hứa hẹn mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Tuy nhiên, ghi chú phát hành không đề cập đến các tính năng của Galaxy AI, điều đã được dự đoán trước vì Samsung vẫn chưa tích hợp bộ ứng dụng Galaxy AI vào Galaxy A57. Có vẻ Galaxy AI sẽ vẫn chỉ dành riêng cho dòng điện thoại cao cấp.

Để kiểm tra cập nhật, người dùng có thể vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm, sau đó nhấn Tải xuống và cài đặt, trong trường hợp One UI 9 đến với người dùng Việt.