Samfan sẽ khó mua Galaxy A, vì sao?

Để đối phó với tình trạng giá chip tăng cao (chipflation) trong quý 4/2026, Samsung đang thực hiện các bước cắt giảm sản lượng dòng Galaxy A. Dù quyết định này khá hợp lý nhưng thực tế, "gã khổng lồ" công nghệ Hàn Quốc có thể đang tự hạn chế chính dòng điện thoại tầm trung vốn đạt doanh số cao nhất tại các thị trường trọng điểm.

Samsung cắt giảm sản lượng Galaxy A

Theo tờ ETNews của Hàn Quốc, Samsung đang cắt giảm khoảng 20% ​​sản lượng dòng Galaxy A trong quý 4 so với kế hoạch ban đầu. Tính trên quy mô cả năm, mức cắt giảm này lên tới khoảng 10 triệu thiết bị; điều này đồng nghĩa với việc Samsung đang hạn chế nguồn cung cho các mẫu điện thoại Galaxy có giá cả phải chăng nhất của mình.

Ảnh minh họa.

Quyết định này xuất phát từ tình trạng giá chip tăng cao cùng chi phí linh kiện quan trọng ngày càng đắt đỏ. Hiện nay, các loại linh kiện bán dẫn bộ nhớ chiếm hơn 50% tổng chi phí sản xuất của một chiếc điện thoại giá rẻ hoặc tầm trung, khiến các thương hiệu gặp nhiều khó khăn hơn trong việc duy trì mức giá dễ tiếp cận đối với người tiêu dùng.

Mặc dù cách ứng phó của Samsung với tình trạng giá chip tăng cao khá nghiêm trọng nhưng đây có thể không phải là quyết định nhất thời. Theo các báo cáo, Samsung đang cân nhắc tiếp tục cắt giảm sản lượng Galaxy A thêm hơn 10% nữa trong năm 2027.

Galaxy A đóng vai trò then chốt trong việc duy trì thị phần của Samsung

Dù không sở hữu cấu hình cao cấp như các dòng Z Fold hay Galaxy S nhưng chính các thiết bị Galaxy A đã góp phần quan trọng giúp Samsung giữ vững vị thế trên thị trường smartphone trong năm 2026.

Dòng điện thoại Galaxy A đã rất phổ biến trong quý 1 và quý 2 năm 2026.

Gần đây, Counterpoint Research đã xác định Samsung là thương hiệu dẫn đầu tại Ấn Độ với thị phần đạt 17%. Thành tích này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh lượng điện thoại thông minh xuất xưởng tại quốc gia này đã giảm 20% trong quý 3 – mức thấp nhất theo quý trong suốt một thập kỷ qua.

Ngoài ra, các mẫu điện thoại Galaxy A còn chiếm tới 5 trong số 10 vị trí điện thoại bán chạy nhất theo bảng xếp hạng quý 1 của Counterpoint Research và nắm giữ 3 vị trí dẫn đầu trong quý 2 năm 2026. Điều này chứng tỏ rằng các dòng smartphone giá rẻ của hãng vẫn rất được người dùng ưa chuộng.

Kết luận

Việc tập trung mạnh vào các smartphone cao cấp là một quyết định hợp lý nếu Samsung muốn duy trì lợi nhuận ở mức cao. Tuy nhiên, việc hạn chế sản lượng dòng Galaxy A có thể làm suy yếu tầm ảnh hưởng của hãng tại một số thị trường nhất định, đồng thời làm giảm lợi thế cạnh tranh so với các thương hiệu khác vốn chú trọng vào phân khúc giá rẻ.

Galaxy A đã giúp Samsung trở thành thương hiệu số 1 tại Ấn Độ trong quý 3 năm 2026.

Xét trên bức tranh toàn cảnh, các chuyên gia cho rằng việc cắt giảm 20% sản lượng dòng Galaxy A có lẽ sẽ không gây ra biến động lớn trên quy mô toàn cầu. Dù vậy, khi hạn chế các lựa chọn giá rẻ, “gã khổng lồ” công nghệ này cần chú trọng hơn nữa vào các dòng sản phẩm cao cấp của mình.

Nếu Samsung giảm số lượng thiết bị Galaxy A sản xuất ra, hãng cần mang đến cho người dùng những lý do thuyết phục hơn để họ chọn các dòng điện thoại cao cấp như Galaxy S hoặc Galaxy Z. Những nâng cấp nhỏ giọt có lẽ không còn hiệu quả; thay vào đó, Samsung cần cung cấp những cải tiến vượt xa hơn là chỉ thay đổi đôi chút về màn hình hay hiệu năng giữa các thế hệ sản phẩm.