"Siêu kính viễn vọng" mới của NASA săn tìm 100.000 thế giới đang ẩn mình

Nhân loại sắp bước vào một cuộc đại bùng nổ tri thức chưa từng có trong lịch sử thiên văn học. Kính thiên văn không gian Nancy Grace Roman của NASA được kỳ vọng sẽ mở rộng đáng kể công cuộc tìm kiếm các hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời (hành tinh ngoại). Các nhà khoa học ước tính sứ mệnh này có thể khám phá khoảng 100.000 thế giới chưa từng được biết đến trước đây, một sự gia tăng đáng kinh ngạc nếu so với con số gần 6.300 hành tinh ngoại được tìm thấy cho đến nay thông qua các sứ mệnh của NASA và các đài quan sát khác.

Ảnh minh họa các hành tinh ngoại.

Điều khiến kính thiên văn Roman trở nên đặc biệt thú vị chính là vùng không gian mà nó sẽ quan sát. Cho đến nay, hầu hết các hành tinh ngoại được phát hiện đều nằm ở những vùng tương đối gần và quen thuộc xung quanh Trái Đất. Ngược lại, Roman sẽ săn tìm ở những khu vực phần lớn chưa được khai phá, khảo sát khoảng 100 triệu ngôi sao xuyên qua vùng phình trung tâm dày đặc và kéo dài đến tận phía bên kia của Dải Ngân Hà, mang lại một góc nhìn rộng lớn hơn nhiều về vũ trụ.

Để quét sạch các góc tối, Roman sử dụng song song hai công nghệ săn tìm đỉnh cao. Phương pháp hành tinh quá cảnh sẽ theo dõi khoảnh khắc ngôi sao bị giảm độ sáng khi có hành tinh đi qua, dự kiến mang về khoảng 100.000 hành tinh, đặc biệt hiệu quả với các hành tinh lớn và cực kỳ nóng. Phương pháp vi thấu kính hấp dẫn sẽ tận dụng lực hấp dẫn để phóng đại ánh sáng từ các vì sao xa xôi, giúp tìm ra hơn 1.000 thế giới nằm xa sao chủ, bao gồm các hành tinh đất đá nhỏ như Trái Đất hoặc Sao Hỏa nằm trong vùng có thể duy trì sự sống.

Đáng chú ý, Roman còn gánh vác nhiệm vụ lật lại hồ sơ về nguồn gốc của chính chúng ta. Hệ Mặt Trời hiện nằm cách tâm thiên hà 27.000 năm ánh sáng, nhưng thành phần hóa học của Mặt Trời gợi ý rằng nó có khả năng đã hình thành ở vị trí gần tâm thiên hà hơn khoảng 10.000 năm ánh sáng, nơi giàu các nguyên tố nặng hơn, trước khi dịch chuyển dần ra phía ngoài. Bằng cách kiểm tra các quần thể sao và hành tinh hoàn toàn khác nhau giàu nguyên tố nặng ở vùng phình thiên hà, Roman sẽ giúp làm rõ các hệ hành tinh giống như hệ mặt trời của chúng ta thực sự phổ biến đến mức nào.

Ảnh minh họa kính viễn vọng không gian Nancy Grace Roman.

Dù không phân tích hóa học chi tiết chuyên sâu từng hành tinh như kính viễn vọng James Webb, Roman lại sở hữu năng lực kiểm tra các mô hình nhiệt độ và khí hậu rộng hơn trên hàng nghìn thế giới. Nó có thể quan sát các "sao Mộc nóng" rực sáng để theo dõi sự chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm, thậm chí phát hiện ra sự dịch chuyển của vùng nóng nhất để tiết lộ về gió khí quyển và sự lưu thông nhiệt độ.

Hiện tại, các nhà khoa học tại NASA đang ráo riết chuẩn bị bằng cách tạo dữ liệu mô phỏng và sử dụng học máy (Machine Learning) để sẵn sàng lọc dữ liệu thực tế đổ về. Toàn bộ dữ liệu thu thập được sẽ được NASA công khai hoàn toàn cho công chúng cùng tham gia giải mã.