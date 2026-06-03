Apple tung bản cập nhật khẩn cho iPhone sau phản ánh lỗi sạc bất thường

Mặc dù chỉ là một bản vá nhỏ nhưng iOS 26.5.1 được cho là rất quan trọng dành cho người dùng các mẫu điện thoại mới nhất của hãng. Phiên bản này khắc phục sự cố có thể ngăn cản việc sạc có dây trên iPhone 17 và iPhone Air khi pin gần cạn.

iOS 26.5.1 đã được triển khai cho người dùng iPhone tương thích.

Theo ghi chú phát hành của Apple, mặc dù lỗi này chỉ ảnh hưởng đến một số ít người dùng, nhưng do liên quan đến việc sạc thiết bị, công ty khuyến nghị tất cả người dùng nên cập nhật.

Ngoài iPhone, Apple cũng phát hành bản cập nhật macOS 26.5.1 nhằm khắc phục lỗi có thể khiến các máy Mac sử dụng chip M5 tắt đột ngột khi sử dụng một số tiện ích mở rộng mạng có tính năng lọc nội dung.

Để cài đặt bản cập nhật iOS 26.5.1, người dùng iPhone chỉ cần vào Cài đặt, chọn Cài đặt chung và sau đó chạm vào Cập nhật phần mềm. Apple khuyến cáo người dùng thực hiện quá trình này khi pin còn đủ và có kết nối Wi-Fi.

Trước đó, vào đầu tháng 5, Apple đã phát hành iOS 26.5 với một số cải tiến nhỏ cho trải nghiệm hàng ngày, cùng với đó mang đến các tính năng mới cho các ứng dụng như Bản đồ, Tin nhắn và Nhắc nhở mà không có thay đổi lớn về thiết kế. Đáng chú ý, Apple Maps đã bổ sung lựa chọn địa điểm được đề xuất nhằm hỗ trợ người dùng khám phá nhanh chóng các nhà hàng, điểm tham quan và không gian khác gần đó. iOS 26.5 cũng giới thiệu bộ sưu tập hình nền mới Pride dành riêng cho cộng đồng LGBTQIA+, với 11 tùy chọn và một trình chỉnh sửa cho phép người dùng tạo ra các kết hợp màu sắc riêng.

Một tính năng đáng chú ý khác là khả năng đăng ký ứng dụng nhằm giúp các nhà phát triển cung cấp tùy chọn thanh toán hàng tháng cho các gói đăng ký hàng năm, giúp người dùng dễ dàng quản lý chi phí. Trong ứng dụng Tin nhắn, Apple đã thêm hỗ trợ cho RCS mã hóa - tính năng hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và phụ thuộc vào các nhà mạng tương thích. Ứng dụng Nhắc nhở cũng đã được cải tiến với các gợi ý rõ ràng hơn, như nhắc nhở sau 1 giờ hoặc ngày hôm sau.

Cả iOS 26.5 và iOS 26.5.1 đều tương thích với tất cả các dòng iPhone từ iPhone 11 trở lên, bao gồm các dòng iPhone 12, 13, 14, 15, 16, 17 và iPhone SE thế hệ thứ 2 trở lên.