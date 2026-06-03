World Cup 2026: Chó robot chạy quanh sân, 'mạng nhện' treo trên đầu cầu thủ

World Cup 2026 không chỉ đánh dấu lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự mà còn được xem là kỳ World Cup ứng dụng nhiều công nghệ nhất trong lịch sử. Từ công tác huấn luyện, điều hành trận đấu, đảm bảo an ninh cho đến hoạt động ghi hình và phát sóng, FIFA đang đưa hàng loạt công nghệ mới vào giải đấu với mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn, trải nghiệm của người hâm mộ và hiệu quả tổ chức.

"Chó" robot tuần tra an ninh

Hình ảnh "chó robot" xuất hiện tại sân vận động AT&T ở Arlington, bang Texas, Mỹ - một trong những sân vận động tổ chức World Cup 2026 - nhanh chóng thu hút sự chú ý. Boston Dynamics - một nhánh của Hyundai - cho biết hãng sẽ đưa đội robot lớn nhất từ trước đến nay hoạt động tại World Cup 2026.

Quảng cáo chó robot ở World Cup 2026

Những robot tự hành này có tên gọi “Spot”, có nhiệm vụ đi tuần tra quanh các sảnh chờ để tìm kiếm bất kỳ túi xách hoặc hành vi khả nghi nào có thể gây nguy hiểm cho công chúng. Đây là một trong những giải pháp công nghệ được áp dụng riêng để hỗ trợ lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại World Cup 2026.

Đối tác cung cấp "chó robot" cho ban tổ chức World Cup khẳng định những thiết bị này không được sử dụng cho mục đích theo dõi người và thu thập dữ liệu hình ảnh cá nhân. Spot không được trang bị công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Dallas không phải là thành phố duy nhất đặt hàng chó robot để phục vụ World Cup 2026. Các địa điểm tổ chức World Cup ở Mexico cũng làm điều tương tự, nhưng sử dụng thiết bị của một nhà cung cấp khác. Theo Wired, loại chó robot này có khả năng hoạt động bán tự động và được điều khiển từ xa. Mexico từng thử nghiệm chó robot ở một số trận đấu trên sân vận động BBVA - cũng là sân tổ chức World Cup.

"Mạng nhện" trên đầu cầu thủ

Theo DWS News, khán giả theo dõi trận đấu World Cup 2026 qua truyền hình sẽ được trải nghiệm những góc quay hiện đại hơn nhờ hệ thống máy bay không người lái (UAV) góc nhìn thứ nhất (FPV) tại World Cup 2026.

Hệ thống UAV này sẽ bay phía trên sân đấu để ghi lại các pha bóng từ góc nhìn trên cao. FIFA dự kiến sử dụng chúng nhiều hơn so với các kỳ World Cup trước. Góc quay này đặc biệt thú vị đối với các loạt luân lưu.

Mỗi trận đấu tại World Cup 2026 sẽ có khoảng 45 - 50 máy quay bao quát toàn bộ diễn biến trên sân. Lượng thiết bị này bao gồm camera gắn trên cột, camera treo cáp, camera 360 độ và một loại camera mới giúp khán giả tiếp cận trận đấu ở cự ly gần hơn bao giờ hết.

World Cup lần này cũng có những camera treo bằng cáp, ổn định bằng con quay hồi chuyển, bay lượn phía trên sân. Công nghệ "spider cam" (camera mạng nhện) không mới nhưng sẽ được nâng cấp và tối ưu ở các sân đấu của World Cup 2026.

Ngoài việc phục vụ khán giả, hệ thống máy quay phức tạp này còn đóng góp quan trọng trong việc vận hành các công nghệ liên quan đến điều hành trận đấu. VAR - trợ lý trọng tài video - rõ ràng là bộ phận được hưởng lợi trực tiếp khi họ luôn cần nhiều góc quay với độ nét cao nhất có thể để giúp trọng tài chính đánh giá tình huống.

Bên cạnh đó, càng có nhiều camera, hệ thống mô phỏng 3D càng chính xác hơn. Điều này giúp tối ưu công nghệ bắt việt vị bán tự động, kiểm tra bóng qua vạch cầu môn...