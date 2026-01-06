Đừng tin vào lời quảng cáo iPhone “giá cả phải chăng”

Hiện tại, giá khởi điểm của iPhone 16e ở Việt Nam rơi vào khoảng 15,2 triệu đồng, một mức giá không quá cao cho một chiếc smartphone. So với iPhone 17 thông thường, iPhone 16e rẻ hơn khoảng 8,8 triệu đồng, và nhiều hơn nữa khi so sánh với iPhone Pro Max. Đó là lý do Apple muốn quảng bá đây là dòng iPhone “giá phải chăng” đến với người dùng.

iPhone 16e được quảng cáo là giá phải chăng, nhưng thực tế không như vậy.

Vấn đề là, quảng bá của Apple chủ yếu nhắm vào người dùng Mỹ mua điện thoại thông qua các nhà mạng, nơi giá được chia thành khác khoản thanh toán hàng tháng hoặc được giảm giá thông qua các chương trình khuyến mãi.

Trong khi đó, người dùng trả thẳng hoàn toàn có thể cân nhắc đến những mẫu iPhone đời cũ hơn như iPhone 16 hoặc thậm chí iPhone 15 vì sở hữu camera tốt hơn, màn hình sắc nét hơn với hiệu ứng chuyển động mượt mà hơn (đặc biệt là các phiên bản Pro) và thời gian hỗ trợ phần mềm có thể tương đương. Đáng chú ý, iPhone 16e lại thiếu tính năng MagSafe khiến sản phẩm không tương thích với nhiều phụ kiện.

Ngoài ra, giá 15,2 triệu đồng cho iPhone 16e là mức giá cơ bản và đã được một số cửa hàng áp dụng khuyến mãi. Nếu người dùng muốn tăng dung lượng lưu trữ, mức giá sẽ tăng thêm đến 23 triệu đồng (bộ nhớ trong 512 GB), nhưng vẫn chỉ sở hữu màn hình tốc độ làm mới 60Hz và phần notch camera lớn. iPhone 16e cũng đánh dấu sự tăng giá so với mẫu tiền nhiệm iPhone SE 3.

OnePlus 13R có giá khoảng 12,7 triệu đồng, mặc dù sản phẩm này không được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

So với Android, iPhone 16e đang thua ở những điểm nào?

Nếu có 12,5 triệu đồng trong tay, người dùng không cần phải chấp nhận một chiếc điện thoại với nhiều hạn chế như vậy, bởi trên thị trường có rất nhiều lựa chọn khác ngoài iPhone 16e.

Chẳng hạn, người dùng có thể sở hữu một chiếc OnePlus 13R với RAM 12 GB, dung lượng lưu trữ gấp đôi và ba camera sau. Nếu ưa chuộng thương hiệu nổi tiếng hơn, Galaxy S25 FE có giá 13,9 triệu đồng nhưng có thể thấp hơn nữa nhờ các ưu đãi giảm giá từ cửa hàng. Sản phẩm của Samsung mang lại cảm giác và thiết kế tương tự như các mẫu Galaxy cao cấp.

Ngoài ra, thị trường điện thoại Android còn nhiều lựa chọn thú vị mà iPhone không có. Nếu thích điện thoại gập, Moto Razr 2025 có giá bán lẻ đề xuất là 19 triệu đồng, nhưng có thể thấp hơn tùy thuộc ưu đãi.

Galaxy A56 5G có giá khoảng 10,7 triệu đồng.

Tất cả những thiết bị này đều mang lại trải nghiệm mới mẻ hơn so với những điện thoại thông thường, đặc biệt hơn khi bản thân người dùng sẽ không có cảm nhận đang mang theo một sản phẩm bị coi là “rẻ tiền”. Nếu chỉ tìm kiếm một chiếc điện thoại giá phải chăng với nhiều năm hỗ trợ từ một công ty uy tín, Samsung có nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn.

Chẳng hạn Galaxy A56 5G có giá khoảng 10,7 triệu đồng nhưng không có sự khác biệt lớn so với Galaxy S25, hay Galaxy A16 5G có giá khoảng 5 triệu đồng vẫn được hỗ trợ cập nhật trong 6 năm. Nếu so với iPhone 16e, người dùng có thể mua được 3 chiếc Galaxy A16 5G để cung cấp cho nhiều thành viên quan trọng trong gia đình, đặc biệt là những người cao tuổi hoặc trẻ em.