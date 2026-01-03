Smartphone của năm gọi tên iPhone 17

Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ đối với Apple. Hãng công nghệ Mỹ không chỉ làm mới danh mục sản phẩm bằng những thiết bị hoàn toàn mới như iPhone Air, AirPods Pro thế hệ thứ ba hay loạt máy Mac nâng cấp mạnh mẽ, mà còn cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách định hình giá trị của iPhone.

iPhone 17 trở thành “Sản phẩm của năm” không phải vì chúng hào nhoáng nhất mà vì chúng phù hợp với số đông người dùng. Sản phẩm hiện đang được bán tại VIệt Nam với giá từ 24,89 triệu đồng.

iPhone 17 và sự “lột xác” của dòng iPhone tiêu chuẩn

Trong nhiều năm, iPhone tiêu chuẩn thường bị xem là lựa chọn an toàn nhưng có phần thiệt thòi so với dòng iPhone Pro. Người dùng chấp nhận iPhone tiêu chuẩn vì giá dễ tiếp cận hơn nhưng luôn phải đánh đổi màn hình 60Hz, camera kém hơn và thời lượng pin khiêm tốn. iPhone 17 đã phá vỡ khuôn mẫu đó.

Ảnh minh họa.

Lần đầu tiên, Apple mang công nghệ ProMotion 120Hz cùng màn hình luôn bật Always On xuống dòng iPhone tiêu chuẩn. Đây không chỉ là nâng cấp về thông số mà là sự thay đổi cảm nhận rõ rệt trong sử dụng hàng ngày. Trải nghiệm trên iPhone 17 mượt mà tương đương iPhone Pro, xóa bỏ một trong những rào cản lớn nhất từng khiến người dùng phân vân khi chọn iPhone tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, Apple nâng kích thước màn hình lên 6,3 inch, tăng độ sáng và cải thiện khả năng chống phản chiếu với Ceramic Shield 2. Những thay đổi này giúp iPhone 17 dễ dùng hơn trong nhiều điều kiện thực tế, từ ngoài trời nắng đến môi trường ánh sáng phức tạp.

Khoảng cách giữa iPhone và iPhone Pro ngày càng thu hẹp

Không chỉ màn hình, hệ thống camera của iPhone 17 cũng được nâng cấp đáng kể. Camera selfie 18 megapixel với Center Stage mang lại chất lượng chụp ảnh và gọi video vượt trội, một tính năng trước đây thường được Apple ưu ái dành riêng cho dòng iPhone Pro. Ở mặt sau, camera góc siêu rộng được nâng lên 48 megapixel, giúp tăng độ chi tiết và linh hoạt hơn trong chụp ảnh phong cảnh, kiến trúc và đời sống thường ngày.

Quan trọng hơn, Apple không “hy sinh” hiệu năng để giữ khoảng cách với dòng iPhone Pro. Chip A19 trên iPhone 17 đủ mạnh để đáp ứng mọi nhu cầu từ giải trí, chơi game. Kết hợp với việc nâng dung lượng lưu trữ mặc định lên 256GB, iPhone 17 được xem là một trong những bản nâng cấp có giá trị tốt nhất cho người dùng phổ thông.

iPhone 17.

Nhiều chuyên gia nhận định, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, iPhone tiêu chuẩn là lựa chọn sáng giá. Người dùng chỉ cần cân nhắc iPhone Pro nếu thực sự cần thêm camera tele, pin lớn hơn đôi chút hoặc hiệu năng cao nhất.

iPhone Air và vai trò của iPhone 17 trong chiến lược dài hạn

Năm 2025 cũng đánh dấu sự xuất hiện của iPhone Air, mẫu iPhone mỏng nhẹ nhất từ trước đến nay, được xem là bước đi táo bạo nhất của Apple kể từ thời iPhone X. iPhone Air mang tính biểu tượng, được dự đoán là tiền đề cho những thay đổi lớn hơn trong tương lai, bao gồm iPhone màn hình gập và chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm vào năm 2027.

Tuy nhiên, chính sự toàn diện của iPhone 17 là nền tảng cho phép Apple mạo hiểm với iPhone Air. Khi iPhone tiêu chuẩn đã đủ mạnh, đủ hấp dẫn và đủ “Pro” trong trải nghiệm, Apple có thể thoải mái thử nghiệm những ý tưởng mới mà không làm ảnh hưởng đến lựa chọn an toàn của số đông khách hàng.

Nhiều ý kiến cho rằng iPhone Air sẽ là mẫu iPhone được nhắc đến nhiều nhất khi nhìn lại trong tương lai.

Một định nghĩa mới cho “iPhone dành cho số đông”

Điều khiến iPhone 17 trở nên đặc biệt nằm ở chỗ chúng đã tái định nghĩa iPhone tiêu chuẩn. Apple đã thu hẹp khoảng cách giữa iPhone tiêu chuẩn và iPhone Pro. iPhone Pro sẽ phù hợp với nhóm người dùng chuyên sâu.

Tại nhiều thị trường, nơi iPhone có giá bán cao, iPhone 17 càng cho thấy giá trị của mình. Đây cũng là minh chứng cho việc Apple đang dịch chuyển trọng tâm, không chỉ làm sản phẩm “đỉnh” cho số ít mà nâng mặt bằng trải nghiệm chung cho toàn bộ hệ sinh thái iPhone.

Nhìn lại năm 2025, iPhone 17 có thể không phải chiếc iPhone gây choáng ngợp nhất nhưng lại là chiếc iPhone quan trọng nhất. Sản phẩm này là minh chứng cho thấy Apple đã lắng nghe người dùng phổ thông nhiều hơn, mang những giá trị từng được xem là cao cấp trở thành tiêu chuẩn. Và chính điều đó đã giúp iPhone 17 xứng đáng với danh hiệu “Sản phẩm của năm”.