Realme P4 Power với pin khủng 10.000 mAh lộ hiệu năng ấn tượng trên Geekbench

Realme P4 Power

Realme đang trong quá trình phát triển một chiếc smartphone mới mang tên Realme P4 Power, nổi bật với viên pin khủng lên tới 10.000 mAh. Theo các báo cáo, thiết bị này có số model RMX5107 và vừa được phát hiện trên trang web đo hiệu năng Geekbench với một số thông số kỹ thuật đáng chú ý.

Cụ thể, Realme P4 Power (RMX5107) được trang bị chipset Dimensity 7400. Mặc dù tên gọi của chipset không được nêu rõ trong danh sách, nhưng dựa vào thông số kỹ thuật CPU và GPU, chúng ta có thể xác định được. Chipset này bao gồm bốn lõi CPU với tốc độ 2.00GHz và bốn lõi khác hoạt động ở tốc độ 2.60GHz. Về đồ họa, máy sử dụng GPU Mali-G615 MC2, cho thấy đây là một chipset tầm trung từ MediaTek.

Dữ liệu CPU và GPU từ Geekbench cho thấy Realme P4 Power được cung cấp sức mạnh từ SoC Dimensity 7400.

Mặc dù Dimensity 7400 không phải là con chip mạnh nhất trên thị trường, nhưng nó rất phù hợp cho một smartphone có pin lớn, ưu tiên sự ổn định, tiết kiệm điện và hiệu năng bền bỉ. Thông tin từ Geekbench cho thấy Realme P4 Power có RAM 12GB và chạy trên hệ điều hành Android 16, có thể đi kèm giao diện người dùng Realme UI 7. Hãng cũng đã cam kết cung cấp 3 năm cập nhật hệ điều hành Android và 4 năm vá lỗi bảo mật, cho thấy Realme chú trọng đến trải nghiệm người dùng lâu dài.

Trên Geekbench 6.5, Realme P4 Power đạt 1,075 điểm trong bài kiểm tra đơn nhân và 2,919 điểm trong bài kiểm tra đa nhân, tương đương với các smartphone sử dụng chipset D7400.

Realme P4 Power được thử nghiệm hiệu năng trên Geekbench

Ngoài ra, Realme P4 Power dự kiến sẽ sở hữu màn hình AMOLED cong bốn cạnh với tần số quét 144Hz và độ phân giải 1.5K. Thiết bị cũng hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W, sạc ngược 27W và khả năng sử dụng nguồn điện trực tiếp khi chơi game. Máy sẽ có bộ nhớ trong 256GB và các tùy chọn màu sắc như cam, bạc và xanh dương. Đặc biệt, mặc dù sở hữu viên pin dung lượng lớn, trọng lượng của máy chỉ khoảng 218 gram nhờ công nghệ silicon-carbon, giúp người dùng dễ dàng mang theo.