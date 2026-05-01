Đưa TV ra ngoài trời hát karaoke, thói quen khiến người dùng tốn kém những ngày lễ

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên lắp đặt TV trong nhà ở không gian ngoài trời, vì điều này có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị.

Không phải mọi TV trong nhà đều có thể đưa ra ngoài trời.

Nếu vẫn quyết định sử dụng TV ngoài trời, có một số biện pháp bảo vệ mà người dùng có thể thực hiện, mặc dù điều này có thể làm mất hiệu lực bảo hành. Một trong những giải pháp là mua vỏ TV ngoài trời, vốn được thiết kế nhằm giúp giảm thiểu tác động của mưa, tuyết và bụi bẩn. Tuy nhiên, giá của những chiếc vỏ này không hề rẻ, có thể dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, tùy thuộc vào kích thước màn hình.

Ngoài ra, để giữ cho TV khô ráo, người dùng có thể đặt một số gói gel silica hút ẩm bên trong vỏ bảo vệ TV. Dù vậy, các yếu tố thời tiết vẫn có thể ảnh hưởng đến thiết bị, làm giảm đáng kể tuổi thọ hoạt động của nó. Cần lưu ý rằng mỗi loại TV có nhiệt độ hoạt động và bảo quản khác nhau. Ví dụ, mẫu TV LED 39 inch của Insignia có thể hoạt động trong khoảng nhiệt độ từ 5 đến 40 độ C, nhưng khi tắt, nó chỉ có thể chịu được từ 0 đến 50 độ C.

Để tránh rủi ro, người dùng có thể lựa chọn các mẫu TV chuyên dụng cho ngoài trời được thiết kế để chịu đựng điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chẳng hạn, TV ngoài trời Samsung Terra QLED 55 inch có thể hoạt động ở nhiệt độ thấp tới -30 độ C và cao đến 50 độ C. Một yếu tố quan trọng khác là xếp hạng IP (Ingress Protection) của TV, cho biết khả năng chống bụi và nước. Mẫu Samsung Terra có xếp hạng IP55, cho thấy khả năng bảo vệ tốt trước bụi và nước.

Tuy nhiên, giá thành của các mẫu TV ngoài trời thường rất cao khiến nhiều người phải cân nhắc, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Điều đó đặt ra câu hỏi liệu việc đầu tư vào TV ngoài trời có xứng đáng hay không.

Cuối cùng, người dùng cũng nên xem xét điều kiện thời tiết và môi trường sống của mình. Một ngày thời tiết dễ chịu có thể lý tưởng cho việc thưởng thức TV ngoài trời, nhưng không phải khu vực nào cũng có điều kiện như vậy. Ngoài ra, vị trí lắp đặt TV cũng rất quan trọng; nếu đặt gần hồ bơi, người dùng cần đảm bảo thiết bị được bảo vệ khỏi hơi ẩm.

Tóm lại, việc sử dụng TV ngoài trời cần được cân nhắc kỹ lưỡng về điều kiện thời tiết, vị trí lắp đặt và chi phí đầu tư.