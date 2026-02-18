Ngân sách dưới 10 triệu đồng, mua điện thoại nào du Xuân cho sang?

Đầu Xuân năm mới luôn là thời điểm nhu cầu nâng cấp smartphone tăng mạnh. Một chiếc điện thoại mới không chỉ phục vụ liên lạc, chụp ảnh kỷ niệm mà còn thể hiện phong cách cá nhân khi gặp gỡ bạn bè, người thân. Với ngân sách dưới 10 triệu đồng, người tiêu dùng hiện nay có khá nhiều lựa chọn smartphone 5G sở hữu thiết kế hiện đại, pin bền và camera đủ tốt cho nhu cầu ngày Tết.

Dưới đây là những cái tên đáng cân nhắc nhất trong tầm giá dưới 10 triệu đồng.

1. Samsung Galaxy A36 5G: Ổn định, dễ dùng, phù hợp số đông

Giá bán từ: 9,31 triệu đồng

Galaxy A36 5G hướng đến nhóm người dùng cần một chiếc smartphone dễ sử dụng, ít lỗi vặt và có thể dùng lâu dài. Máy sở hữu màn hình Super AMOLED kích thước 6,7 inch với tần số quét 120 Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà và rõ ràng, màu sắc tươi sáng khi xem ảnh Tết hay lướt mạng xã hội.

Galaxy A36 5G.

Hiệu năng của Galaxy A36 5G đến từ vi xử lý Snapdragon 6 Gen 3, đủ đáp ứng các tác vụ phổ biến như chụp ảnh, xem video, gọi video call hay chơi các tựa game nhẹ. Dung lượng pin 5.000 mAh cho phép người dùng yên tâm sử dụng trọn vẹn một ngày du Xuân mà không phải sạc giữa chừng, sạc nhanh 45W cũng giúp rút ngắn thời gian chờ đợi.

Thêm vào đó, camera chính 50 MP còn cho chất lượng ảnh ổn trong điều kiện đủ sáng, phù hợp chụp ảnh gia đình, bạn bè ngày Tết. Với mức giá sau giảm siêu hấp dẫn, Galaxy A36 5G là lựa chọn an toàn cho người tiêu dùng ưu tiên sự ổn định và thương hiệu quen thuộc.

2. Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G: Mạnh về camera và màn hình

Giá bán từ: 9,16 triệu đồng

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G là mẫu smartphone đáng mua với những người thích chụp ảnh. Máy được trang bị màn hình AMOLED 6,67 inch với tần số quét 120 Hz, cho cảm giác vuốt chạm mượt mà khi chơi game.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở camera chính độ phân giải lên tới 200 MP, mang lại lợi thế rõ rệt khi chụp ảnh phong cảnh, đường phố hay lễ hội đầu năm. Kết hợp với đó là hiệu năng từ Snapdragon 7s Gen 3, đủ mạnh cho nhu cầu đa nhiệm và giải trí ở mức khá. Cuối cùng, viên pin 5.110 mAh cùng khả năng sạc nhanh 120W giúp máy sạc đầy nhanh chóng, phù hợp với người thường xuyên di chuyển.

3. Vivo V50 Lite 5G: Pin bền, dùng thoải mái cả ngày

Giá bán từ: 9,11 triệu đồng

Vivo V50 Lite 5G hướng đến người dùng cần một chiếc điện thoại bền bỉ, pin tốt và sử dụng ổn định. Màn hình lớn 6,77 inch cho trải nghiệm xem nội dung thoải mái trong khi chip Dimensity 6300 đáp ứng tốt các tác vụ cơ bản và kết nối 5G.

Vivo V50 Lite 5G.

Dung lượng pin 6500 mAh kết hợp sạc nhanh 90W giúp người dùng yên tâm sử dụng từ sáng đến tối, kể cả khi liên tục chụp ảnh, dùng bản đồ hay gọi video. Camera chính 50 MP cũng đủ đáp ứng nhu cầu lưu giữ khoảnh khắc du Xuân trong điều kiện ánh sáng thuận lợi.

4. Xiaomi Redmi Note 15: Cân bằng nhiều yếu tố trong tầm giá

Giá bán từ: 5,99 triệu đồng

Redmi Note 15 mới được bán ra tại Việt Nam, mang tới sự cân bằng giữa màn hình, pin và camera. Màn hình AMOLED 6,77 inch đem lại trải nghiệm mượt mà khi lướt mạng xã hội hay xem video. Camera chính 108 MP cho khả năng chụp ảnh chi tiết trong điều kiện ánh sáng tốt.

Xiaomi Redmi Note 15.

Chip MediaTek Helio G100-Ultra dù không mạnh nhất phân khúc nhưng đủ dùng cho các tác vụ thường ngày và giải trí nhẹ. Đáng chú ý, nhà sản xuất còn tích hợp cho thiết bị viên pin siêu "khủng" - 6000 mAh, giúp máy trụ được cả ngày dài.

5. Realme 14 5G: Hiệu năng tốt, sạc nhanh

Giá bán từ: 8,9 triệu đồng

Nhìn chung, Realme 14 5G là lựa chọn đáng chú ý cho người dùng cần hiệu năng nhỉnh hơn trong tầm giá dưới 10 triệu đồng. Máy sử dụng chip Snapdragon 6 Gen 4, cho khả năng xử lý mượt các tác vụ đa nhiệm và chơi game phổ biến. Màn hình AMOLED 120 Hz kích thước lớn - 6,67 inch giúp trải nghiệm giải trí "đã" hơn.

Realme 14 5G.

Mặc dù camera chính của điện thoại chỉ có độ phân giải 50MP nhưng vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh ngày Tết nhờ đi kèm nhiều chế độ chụp và bộ lọc mặc định. Chưa hết, Realme 14 5G còn có pin 6000 mAh và hệ thống tản nhiệt Bionic VC, cho phép người dùng xem phim và chơi game trong thời gian dài mà không làm nóng máy.