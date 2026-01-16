Không cần iPhone 17: Đây là hai mẫu iPhone vẫn quá ổn ở tầm giá hiện tại

Ra mắt vào năm 2022 và 2023, cả iPhone 14 và iPhone 15 đã chứng tỏ được giá trị của mình trong phân khúc smartphone tầm trung nhờ giá giả mạnh và hiệu năng vượt trội.

iPhone 14: Lựa chọn giá hấp dẫn

Theo khảo sát của phóng viên, iPhone 14 hiện chỉ có hai phiên bản bộ nhớ trong được bán trên thị trường, gồm 128 GB và 256 GB. Giá của các sản phẩm này dao động trong khoảng từ 13,6 triệu đồng cho mẫu mới hoàn toàn, hoặc rẻ hơn nữa khi tham khảo thị trường điện thoại đã qua sử dụng (likenew).

iPhone 14 có giá khoảng từ 13,6 triệu đồng cho bản mới 100%.

Bên cạnh hạn chế về lựa chọn bộ nhớ trong, iPhone 14 cũng chỉ có một số màu sắc cho người dùng. Một lý do chính cho sự thiếu hụt này chính là vì Apple đã ngừng sản xuất iPhone 14. Bù lại, giá của sản phẩm ngày càng giảm giúp người dùng dễ tiếp cận hơn.

Quan trong nhất ở iPhone 14 chính là sở hữu thiết kế kiểu “tai thỏ” thay vì Dynamic Island, với phần notch chứa Face ID được thu gọn tạo cảm giác hiện đại hơn so với các phiên bản trước. Mặt lưng với camera sau được thiết kế bắt chéo không chỉ tạo điểm nhấn phong cách mà còn nâng cao trải nghiệm người dùng.

Theo đánh giá, hiệu năng của iPhone 14 được đảm bảo nhờ sức mạnh đến từ chip A15 Bionic với 5 lõi xử lý GPU, cho phép máy hoạt động mạnh mẽ và ổn định trong nhiều năm tới. Đặc biệt, camera sau của iPhone 14 được nâng cấp, cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng, với mô-đun camera kép rộng và siêu rộng.

iPhone 15: Sự lựa chọn sáng giá

Không sở hữu nhiều tính năng cao cấp như màn hình 120Hz hay camera zoom quang học nhưng iPhone 15 lại từng chễm chệ trên vị trí “smartphone bán chạy nhất thế giới trong năm 2024”. Điều này có thể xuất phát nhờ việc máy sở hữu thiết kế tinh tế, hiệu năng mạnh mẽ và hệ thống camera kép cho ra hình ảnh và video chất lượng cao.

Giá cho iPhone 15 mới rơi vào khoảng 16,8 triệu đồng.

Điểm nổi bật của iPhone 15 là việc nâng cấp lên cổng USB-C, điều này giúp người dùng dễ dàng kết nối với nhiều loại phụ kiện phổ biến, mang lại sự tiện lợi tối đa. Hơn nữa, thiết kế Dynamic Island hiện đại cho phép người dùng khám phá nhiều khả năng đầy thú vị ở một mẫu iPhone hiện đại.

Theo khảo sát, cũng như iPhone 14, iPhone 15 hiện tại chỉ còn giới hạn hai lựa chọn bộ nhớ 128 GB và 256 GB, cũng như hạn chế về màu sắc. Tuy nhiên, nếu chỉ càn một chiếc iPhone cơ bản để phục vụ nhu cầu tiêu dùng cơ bản cũng như đảm bảo hiệu suất mạnh mẽ trong nhiều năm tới, đây vẫn là sản phẩm mà người tiêu dùng có thể tính toán.

Xét cho cùng, iPhone 14 và iPhone 15 không chỉ là những sản phẩm công nghệ mạnh mẽ mà còn là lựa chọn kinh tế cho người tiêu dùng trong năm 2026. Với mức giá hợp lý và hiệu năng ấn tượng, bộ đôi này thực sự là những chiếc smartphone “ngon, bổ, rẻ” mà người tiêu dùng Việt không nên bỏ qua ở giai đoạn cận Tết Nguyên đán sắp tới.