Thành công của iPhone 17 tại Trung Quốc khiến các đối thủ nội địa “khóc ròng”

Apple đã khẳng định vị thế với iPhone 17, một trong những mẫu được đánh giá cao nhất trong loạt iPhone mới nhất, khi sản phẩm dẫn đầu doanh số bán hàng ngay cả ở một trong những thị trường khó khăn nhất là Trung Quốc.

Dòng iPhone 17 mang đến thành công vang dội cho Apple ở khắp các thị trường toàn cầu.

Mặc dù thiết kế của iPhone 17 Pro đã gây ra một số tranh cãi ban đầu, toàn bộ dòng sản phẩm này vẫn đứng đầu bảng xếp hạng tại Trung Quốc, trong khi các nhà sản xuất điện thoại nội địa đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh.

Theo phân tích từ Counterpoint Research, iPhone 17 đã giành lại vị trí dẫn đầu về doanh số smartphone tại Trung Quốc trong mùa lễ hội, với lượng xuất xưởng tăng mạnh 28% so với cùng kỳ năm trước. Chính điều này đã giúp Apple vượt qua Huawei - hãng đã có màn trình diễn tốt tại thị trường nội địa trước đó.

Trong khi hầu hết các nhà sản xuất điện thoại lớn của Trung Quốc như Xiaomi, Honor và Vivo đều ghi nhận sự giảm sút trong doanh số vào quý 4/2025, Oppo và Apple vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực, trong đó Apple nổi bật hơn hẳn.

Mặc dù vậy, không phải tất cả các sản phẩm của Apple đều thành công. iPhone Air mới ra mắt lại không đạt được kết quả như mong đợi, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc. Theo báo cáo, điểm yếu duy nhất trong biểu đồ tăng trưởng của Apple tại đây chính là iPhone Air - sản phẩm ra mắt muộn do các hạn chế về eSIM và không thu hút được nhiều sự chú ý.

iPhone Air là điểm tối duy nhất của gia đình iPhone ra mắt vào mùa thu năm ngoái.

Giá cao, hiệu năng kém, khả năng tản nhiệt yếu, trải nghiệm chụp ảnh giảm sút và thời lượng pin hạn chế là những vấn đề mà iPhone Air đang gặp phải. Hy vọng rằng những vấn đề này sẽ được khắc phục trong các mẫu iPhone Air tương lai nhằm cải thiện doanh số bán hàng.

Cả Apple và Samsung đều đã rút ra những bài học quý giá trong năm qua. Samsung đã cho ra mắt một sản phẩm mạnh mẽ trong phân khúc điện thoại gập, nhanh chóng bán chạy và nâng cao kỳ vọng doanh số cho dòng sản phẩm này lần đầu tiên sau nhiều năm.

Trong khi đó, Apple đã thay đổi diện mạo bên ngoài của các dòng điện thoại cao cấp sau nhiều năm giữ nguyên thiết kế. iPhone 17 được xem là mẫu iPhone cơ bản có giá trị tốt nhất trong nhiều năm qua, khiến iPhone 16e gần như trở nên lỗi thời. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi iPhone 17 tiếp tục thống trị ngay cả trong những thị trường khó khăn nhất.