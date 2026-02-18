Điểm lại những trend AI "làm mưa làm gió" mạng xã hội năm 2025

Hàng loạt trào lưu AI bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, Instagram... nhờ hiệu ứng thị giác mạnh, cảm xúc rõ rệt, dễ thực hiện và phù hợp với thói quen lướt nhanh của người dùng.

Trào lưu "đóng vỉ" trên chatGPT

Năm qua, giới trẻ rộ lên xu hướng biến bản thân thành mô hình đồ chơi hành động đặt trong vỉ.

Chỉ với vài dòng mô tả nghề nghiệp, sở thích, phong cách, chatGPT có thể tạo ra hình ảnh nhân vật được "đóng gói" như sản phẩm sưu tầm.

Trend tạo ảnh đóng gói mô hình đồ chơi 3D bởi chatGPT

Trào lưu này phản ánh xu hướng người trẻ tự xây dựng hình ảnh cá nhân như một "thương hiệu" trên nền tảng số.

Ảnh profile phong cách "tuyệt đối điện ảnh"

Cuối tháng 9-2025, việc tạo ảnh đại diện bằng công cụ Gemini của Google thu hút đông đảo người dùng.

Ảnh phong cách "tuyệt đối điện ảnh" được tạo bởi AI

Ảnh được tạo ra rất sắc nét, nền tối ấn tượng, phong cách đa dạng nên nhiều người đồng loạt sử dụng làm avatar cho Facebook, LinkedIn, CV.

Hiệu ứng FOMO (sợ bị bỏ lỡ) khiến xu hướng lan nhanh chỉ trong thời gian ngắn.

Tạo ảnh đứng giữa tuyết bằng AI

Cuối năm, mạng xã hội Việt Nam bất ngờ tràn ngập ảnh tuyết rơi do AI tạo ra. Không ít nghệ sĩ, người nổi tiếng tham gia, xuất hiện trong khung cảnh mùa đông lãng mạn như phim Hàn, phim Nhật.

Hiệu ứng thị giác mạnh, dễ gây chú ý khi lướt nhanh giúp trend này đạt tương tác lớn, đặc biệt khi được đu trend có kịch bản.

Tạo ảnh hoạt hình phong cách Ghibli bằng chatGPT

Năm 2025, trào lưu biến ảnh thật thành tranh phong cách Ghibli cũng lan nhanh trên mạng xã hội. Chỉ với một bức chân dung, AI có thể tái hiện người dùng trong khung cảnh hoạt hình nhẹ nhàng, màu sắc ấm áp như phim Nhật, thu hút lượng tương tác lớn.

Bức ảnh mang phong cách Studio Ghibli

Tuy nhiên, bên cạnh sự hưởng ứng mạnh mẽ, xu hướng này cũng gây tranh cãi về yếu tố bản quyền và ranh giới sáng tạo khi AI mô phỏng phong cách đặc trưng của các hãng hoạt hình nổi tiếng.

Ảnh cưới AI và "mini-me" trên bàn làm việc

Hot trend tạo ảnh cưới ảo cũng "gây sốt" khi người dùng chỉ cần một bức chân dung để hóa thân thành cô dâu - chú rể trong bối cảnh studio chuyên nghiệp.

Không cần váy cưới, không cần bạn đời, AI vẫn có thể tạo ra bộ ảnh lung linh theo phong cách Hàn Quốc, châu Âu hay hiện đại.

Ảnh cưới được tạo bởi AI

Bên cạnh đó, trào lưu tạo tượng mini tỉ lệ 1/7 của bản thân đặt trên bàn làm việc cũng thu hút đông đảo người tham gia. Từ mái tóc, nụ cười đến phụ kiện nghề nghiệp đều được AI tái hiện chi tiết, tạo cảm giác như sở hữu một "phiên bản thu nhỏ" để trưng bày.

Ngoài ra, trend tạo phiên bản tí hon và đặt vào lòng bàn tay của chính mình cũng được nhiều người dùng mạng xã hội hưởng ứng.