Chiến lược "đánh úp" thị trường khi Galaxy S26 lên kệ của Apple

Nếu thông tin nói trên chính xác, đây sẽ là lần thứ hai liên tiếp Apple giới thiệu sản phẩm thuộc phân khúc giá rẻ vào đầu năm, tương tự như cách Samsung đã thực hiện trong suốt một thập kỷ qua với dòng Galaxy S và Galaxy Z.

iPhone 17e sẽ là đòn đánh vào tham vọng thu hút thị trường vào giai đoạn đầu năm của Samsung.

Trong nhiều năm qua, Apple thường xem các mẫu iPhone giá rẻ như iPhone 5c, XR và SE là những dự án phụ, chính vì vậy thường chọn ra mắt vào các tháng 3, 4, hoặc thậm chí tháng 9. Trong khi đó, Samsung đã chiếm lĩnh nửa đầu năm với dòng Galaxy S, thiết lập tiêu chuẩn cho các sản phẩm chủ lực ra mắt đầu năm. Năm nay, mặc dù sự kiện Unpacked của Samsung diễn ra muộn hơn một chút, dòng Galaxy S vẫn giữ vị trí quan trọng trong thị trường smartphone.

Bằng việc ra mắt iPhone 17e vào thời điểm đầu tháng 3, Apple không chỉ đảm bảo có sản phẩm cạnh tranh trên thị trường mà còn nhằm thu hút sự chú ý trong khi dòng Galaxy S26 đang được phát hành toàn cầu. Mặc dù đây không phải là một cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai điện thoại cao cấp, đó trở thành một chiến lược nhằm chiếm lĩnh thị trường.

Apple vẫn gặp bất lợi so với Samsung ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Đáng chú ý, Apple có thể sử dụng cùng loại chip với dòng sản phẩm cao cấp của mình cho iPhone 17e, thay vì chip cũ hơn như trước đây. Cuộc cạnh tranh hiện nay xoay quanh các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) trên thiết bị, và Samsung đã khởi động cuộc thảo luận này với Galaxy AI tích hợp trong giao diện One UI. Giờ đây, Apple cũng đang hoàn thiện phiên bản riêng của mình để tham gia vào cuộc đua này.

Được biết, iPhone 17e là mẫu smartphone trang bị chip A19 được sản xuất trên tiến trình 3nm thế hệ thứ ba của TSMC cho hiệu năng CPU tăng lên đến 10%; cải thiện hiệu năng GPU và tiết kiệm điện năng; đi kèm modem C1X nội bộ; chip mạng N1; hỗ trợ MagSafe; màn hình OLED 6,1 inch; pin dung lượng khoảng 4.000 mAh; sạc không dây MagSafe; thiết kế notch được giữ nguyên hoặc chuyển sang Dynamic Island; cùng giá bán 599 USD tương tự như iPhone 16e (ở Việt Nam là 16,99 triệu đồng).