Giá iPhone 16 Pro Max giảm mạnh, hấp dẫn hơn iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max tiếp tục được các đại lý điều chỉnh giảm sâu

Sang tháng 3, giá iPhone 16 Pro Max tiếp tục được các đại lý điều chỉnh giảm sâu với nhiều ưu đãi hấp dẫn, cụ thể như sau:

iPhone 16 Pro Max - 256GB: 30.090.000 đồng

iPhone 16 Pro Max - 512GB: 35.590.000 đồng

iPhone 16 Pro Max - 1TB: 41.090.000 đồng

Như vậy, so với 2 "đàn em" mới ra mắt, rõ ràng iPhone 16 Pro Max đang có giá rẻ hơn tận 5 triệu mà trải nghiệm vẫn cao cấp ngang ngửa.

Đánh giá iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max sử dụng khung titan kết hợp mặt kính cao cấp, mang lại cảm giác cứng cáp nhưng vẫn nhẹ hơn so với thép không gỉ trước đây. Máy đạt chuẩn chống nước và bụi IP68, có thể chịu được độ sâu tới 6m trong 30 phút. Thiết kế sang trọng cùng các màu titan đặc trưng giúp thiết bị giữ được phong cách cao cấp của dòng Pro.

iPhone 16 Pro Max

Thiết bị sở hữu màn hình Super Retina XDR OLED 6,9 inch với độ phân giải 2868 × 1320 pixel và mật độ 460 ppi. Công nghệ ProMotion 120Hz mang lại trải nghiệm cuộn và chơi game mượt mà, trong khi độ sáng cao giúp hiển thị tốt ngoài trời. Đây cũng là màn hình lớn nhất từng xuất hiện trên iPhone.

iPhone 16 Pro Max được trang bị chip A18 Pro

iPhone 16 Pro Max được trang bị chip A18 Pro sản xuất trên tiến trình 3nm, mang lại hiệu năng mạnh mẽ cho các tác vụ nặng như chỉnh sửa video, chơi game hay xử lý AI. Con chip này đi kèm GPU 6 lõi và RAM 8 GB, đảm bảo khả năng đa nhiệm ổn định trong thời gian dài. Nhờ đó, thiết bị được đánh giá là một trong những smartphone có hiệu năng hàng đầu hiện nay.

Máy sở hữu viên pin khoảng 4685 mAh, hỗ trợ sạc nhanh và sạc không dây MagSafe. Apple cho biết thiết bị có thể phát video liên tục tới khoảng 29 giờ, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày dài. Với kích thước lớn hơn bản Pro, Pro Max cũng là dòng iPhone có thời lượng pin tốt nhất trong thế hệ này.

iPhone 16 Pro Max hỗ trợ 5G

iPhone 16 Pro Max hỗ trợ 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 và cổng USB-C, giúp tốc độ truyền dữ liệu và kết nối nhanh hơn. Máy cũng tích hợp Ultra Wideband thế hệ mới, hỗ trợ định vị chính xác và kết nối với hệ sinh thái Apple. Những chuẩn kết nối mới giúp thiết bị đáp ứng tốt các công nghệ trong nhiều năm tới.

Hệ thống camera sau gồm 48MP góc rộng, 48MP góc siêu rộng và 12MP telephoto, hỗ trợ zoom quang học 5x. Camera có thể quay video 4K Dolby Vision và ProRes, phù hợp cho cả người sáng tạo nội dung. Nhờ cảm biến lớn và chống rung quang học, thiết bị cho chất lượng ảnh chi tiết và ổn định ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.

Có nên mua iPhone 16 Pro Max thời điểm hiện tại?

So với iPhone 17 Pro Max đắt đỏ, iPhone 16 Pro Max lại đang được lòng khách Việt hơn hẳn vì thiết kế lẫn trang bị không thua kém quá nhiều mà giá bán lại dễ tiếp cận hơn. Không chỉ vậy, nó vẫn là flagship top đầu, thậm chí đủ sức cạnh tranh với Galaxy S26 Ultra mới ra mắt.

Với thiết kế cao cấp, màn hình lớn, hiệu năng mạnh mẽ, pin bền bỉ và hệ thống camera chuyên nghiệp, iPhone 16 Pro Max là lựa chọn phù hợp cho người dùng muốn một chiếc smartphone flagship toàn diện. Dù mức giá cao, thiết bị vẫn được đánh giá đáng đầu tư nhờ khả năng hoạt động ổn định và tuổi thọ sử dụng dài.