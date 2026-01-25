Giữ nhiệt độ điều hòa ô tô bao nhiêu để lái xe an toàn mùa đông?

Vào mùa đông, hệ thống điều hòa trên ô tô không chỉ giúp làm ấm khoang lái mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự tập trung và an toàn khi điều khiển xe. Tuy nhiên, nhiều tài xế có thói quen tăng nhiệt độ tối đa ngay khi vừa khởi hành - cách làm được các chuyên gia khuyến cáo nên tránh.

Việc điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ô tô trong mùa đông nên được chú ý.

Các chuyên gia khuyến cáo, việc bật điều hòa ở mức nhiệt cao trong lúc động cơ còn lạnh dễ gây sốc nhiệt trong khoang xe. Hệ quả thường thấy là kính chắn gió bị mờ do hơi nước ngưng tụ, làm giảm tầm nhìn ngay từ những phút đầu di chuyển.

Theo các chuyên gia, tài xế nên chờ vài phút sau khi khởi động để động cơ đạt đến nhiệt độ ổn định, sau đó mới điều chỉnh điều hòa. Cách này giúp hạn chế hiện tượng mờ kính, đồng thời bảo vệ các bộ phận trong hệ thống sưởi.

Khoảng nhiệt độ được khuyến nghị

Cũng theo các chuyên gia, mức nhiệt lý tưởng trong khoang hành khách nên duy trì từ 19ºC đến 22ºC, áp dụng cho cả mùa đông lẫn mùa hè. Đây là khoảng nhiệt giúp cơ thể duy trì trạng thái thoải mái, không gây buồn ngủ hay làm chậm phản xạ khi lái xe.

19ºC đến 22ºC được xem là khoảng nhiệt độ khuyến nghị.

Đây là khoảng nhiệt “dung hòa” giữa những người dễ cảm thấy lạnh và những người nhạy cảm với nóng, nhờ đó hạn chế tranh cãi giữa các hành khách trong xe.

Nhiệt độ trong xe không chỉ liên quan đến cảm giác dễ chịu mà còn tác động trực tiếp đến thể trạng người lái. Khi điều hòa được đặt trên 22ºC, môi trường kín dễ gây đổ mồ hôi và mất nước, kể cả trong mùa đông. Trạng thái này làm tăng nguy cơ buồn ngủ, chóng mặt và mệt mỏi, từ đó ảnh hưởng đến khả năng tập trung.

Ngược lại, việc hạ nhiệt độ xuống dưới 19ºC cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Không khí quá lạnh khiến cơ bắp bị cứng, phản xạ chậm hơn và giảm độ linh hoạt của tay khi cầm vô-lăng. Bàn chân bị lạnh có thể mất độ nhạy, làm giảm độ chính xác khi thao tác với bàn đạp ga và phanh.

Đừng để hiện tượng mờ kính làm ảnh hưởng đến trải nghiệm lái xe.

Bên cạnh yếu tố an toàn, sử dụng điều hòa hợp lý còn góp phần kéo dài tuổi thọ các linh kiện trên xe. Duy trì hệ thống hoạt động đúng cách là một phần quan trọng để đảm bảo mỗi chuyến đi diễn ra an toàn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết lạnh.