Samsung gây chấn động với bộ nhớ hoạt động gần như không cần điện

Theo thông tin từ tờ ETNews, Viện Công nghệ Tiên tiến Samsung (SAIT) đang chuẩn bị giới thiệu một loại bộ nhớ flash NAND thế hệ mới với khả năng giảm mức tiêu thụ điện năng lên tới 96%. Đây là một con số "trong mơ" đối với ngành công nghiệp bán dẫn hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu năng lượng cho xử lý AI đang tăng vọt.

Công trình nghiên cứu mang tính bước ngoặt này được đánh giá cao đến mức dự kiến sẽ được công bố trên Nature – một trong những tạp chí khoa học uy tín nhất thế giới.

Samsung sắp trình làng bộ nhớ flash NAND thế hệ mới ít tiêu tốn điện năng.

Làm thế nào Samsung có thể đạt được hiệu suất này? Câu trả lời nằm ở việc phát hiện ra một cấu trúc flash NAND hoàn toàn mới. Các nhà nghiên cứu tại SAIT đã kết hợp thành công vật liệu sắt điện (ferroelectric) với chất bán dẫn oxit (oxide semiconductor).

Về mặt kỹ thuật, vật liệu sắt điện có đặc tính độc đáo là các trạng thái điện tích dương (+) và âm (-) của nó vẫn giữ nguyên trật tự sắp xếp ngay cả khi không có dòng điện chạy qua. Nhờ đặc tính này, giải pháp mới của Samsung loại bỏ được nhu cầu cấp điện liên tục để duy trì dữ liệu như các công nghệ cũ.

Samsung cho biết, việc đưa chất bán dẫn oxit vào cấu trúc sắt điện chính là chìa khóa để giảm thiểu tiêu thụ năng lượng. Hãng khẳng định mình là đơn vị đầu tiên trên thế giới xác định được cơ chế cốt lõi này, biến một giới hạn kỹ thuật trước đây thành giải pháp hữu ích.

Bước đột phá này không chỉ nằm trên giấy tờ. Nó có ý nghĩa thực tiễn to lớn đối với hệ sinh thái công nghệ toàn cầu. Các trung tâm dữ liệu AI – vốn tiêu tốn lượng điện năng khổng lồ – sẽ là đối tượng hưởng lợi đầu tiên. Ngoài ra, người dùng smartphone và laptop cũng có quyền hy vọng về các thiết bị có thời lượng pin vượt trội trong tương lai.

Samsung mở ra tương lai tiêu thụ điện năng ít hơn cho các máy chủ AI.

Ông Yoo Si-jeong, nhà nghiên cứu tại Samsung Electronics SAIT và là tác giả chính của công trình, chia sẻ đầy lạc quan: "Chúng tôi đã xác nhận tính khả thi của việc triển khai bộ nhớ flash NAND siêu tiết kiệm điện. Trong bối cảnh vai trò của lưu trữ dữ liệu ngày càng quan trọng trong hệ sinh thái AI, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu với mục tiêu sớm thương mại hóa công nghệ này".