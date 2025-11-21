Galaxy Buds 4 Pro sẽ có tính năng “định vị ngược” tìm điện thoại bị thất lạc

Nếu bạn làm thất lạc Galaxy Buds, tính năng Find My Earbuds trên thiết bị Galaxy sẽ giúp bạn định vị chúng. Tuy nhiên, bạn có bao giờ tự hỏi liệu tai nghe có thể giúp bạn tìm lại chiếc điện thoại bị mất hay không? Điều này có thể trở thành hiện thực với sự ra mắt của Galaxy Buds 4 Pro sắp tới từ Samsung.

Galaxy Buds4 Pro sẽ giúp tìm điện thoại thất lạc dễ dàng hơn

Samsung đang chuẩn bị ra mắt Galaxy Buds 4 Pro với một tính năng mới hấp dẫn: khả năng giúp người dùng tìm lại điện thoại bị mất. Theo Android Authority, hộp sạc của Galaxy Buds 4 Pro sẽ được trang bị một nút chuyên dụng cho phép người dùng nhấn để phát ra âm thanh từ điện thoại, giúp xác định vị trí dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, tính năng này chỉ hoạt động khi tai nghe đang kết nối với điện thoại. Điều này có nghĩa là nó sẽ hữu ích khi bạn để quên điện thoại trong nhà và ở gần tai nghe, nhưng không hiệu quả nếu bạn để quên ở bên ngoài và chỉ nhớ ra sau một thời gian dài.

Báo cáo cũng cho biết hộp sạc của Galaxy Buds 4 Pro có thể có một lỗ loa, mặc dù mục đích sử dụng của nó vẫn chưa được xác định. Thiết kế này tương tự như trên AirPods, nơi loa trên hộp được sử dụng để hỗ trợ tìm thiết bị. Do đó, không loại trừ khả năng Samsung sẽ áp dụng tính năng tương tự cho sản phẩm mới của mình.

Ngoài ra, các rò rỉ trước đó cho thấy Samsung đang thay đổi thiết kế của Galaxy Buds 4 Pro, loại bỏ dải đèn "blade lights" từng xuất hiện trên thế hệ trước. Sản phẩm mới dự kiến sẽ hỗ trợ cử chỉ đầu, ghép nối nhanh, âm thanh 360 độ, kiểm soát tiếng ồn thích ứng và chống ồn chủ động.