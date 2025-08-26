Điểm mặt những thiết bị điện gia dụng hữu ích cho các bà nội trợ

Hai thương hiệu Joyoung (Trung Quốc) và Jenniferoom (Hàn Quốc) vừa ra mắt loạt thiết bị gia dụng mới. Với Joyoung là máy nấu sữa hạt làm sạch tự động JSCB-K7 Pro và nồi cơm điện tử chống dính tự nhiên JNRC-502; còn Jenniferoom là loạt thiết bị từ chế biến đồ uống, nấu ăn cho đến chăm sóc cá nhân.

Máy nấu sữa hạt có màn hình trực quan.

Trung Quốc

Trong đó, máy nấu sữa hạt làm sạch tự động JSCB-K7 Pro giá khoảng 10 triệu đồng, nổi bật với khả năng tự động làm sạch ngay sau khi hoàn tất quá trình nấu. Thiết bị còn ứng dụng quy trình gia nhiệt hai giai đoạn, giúp giảm đến 56% purin trong sữa đậu nành, theo công bố của nhà sản xuất.

Sản phẩm được trang bị màn hình cảm ứng 5,7 inch cùng trợ lý giọng nói tiếng Việt, mang lại sự thuận tiện trong quá trình sử dụng. Người dùng có thể lựa chọn 11 chương trình nấu khác nhau từ sữa đậu nành, sữa bắp, tàu hủ đến cháo dinh dưỡng.

Thông số kỹ thuật của JSCB-K7 Pro bao gồm công suất gia nhiệt 1.200W, công suất xay 300W, dung tích 600ml cho đồ uống lạnh và 1,2 lít cho đồ uống nóng. Thân máy làm bằng nhựa ABS cao cấp, lưỡi dao bằng thép không gỉ, trọng lượng 6kg và kích thước 51 x 17,5 x 37cm. Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp cảm biến chống tràn và tính năng khử khuẩn để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Song song với đó, Joyoung cũng giới thiệu nồi cơm điện tử chống dính tự nhiên JNRC-502 giá khoảng 4,3 triệu đồng, sử dụng lòng nồi inox 316L kết hợp công nghệ màng nước vi điểm, tạo ra khả năng chống dính tự nhiên mà không cần lớp phủ hóa học. Thiết kế này hướng đến sự an toàn khi chế biến món ăn, đồng thời vẫn giữ trọn vẹn hương vị tự nhiên của cơm.

JNRC-502 có dung tích 1,8 lít, công suất 860W, trọng lượng 6kg và kích thước 30,5 x 26,0 x 24,7cm. Sản phẩm được trang bị tám chương trình nấu, công nghệ làm mát bằng luồng khí lạnh cùng tính năng hẹn giờ 24 tiếng, nhờ vậy giúp tái tạo chu kỳ nhiệt ổn định và mang lại chất lượng cơm đồng đều.

Hàn Quốc

LocknLock thì vừa công bố sự xuất hiện của thương hiệu gia dụng Jenniferoom. Lần ra mắt này, hãng giới thiệu nhiều thiết bị gia dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, từ chế biến đồ uống, nấu ăn đến chăm sóc cá nhân.

Loạt thiết bị gia dụng mới ra mắt.

Trong đó, máy pha cà phê tự động được trang bị cối xay với năm mức độ điều chỉnh và áp suất 19 bar, cho phép chiết xuất cà phê đậm vị với lớp bọt mịn. Thân máy nhỏ gọn chỉ 18cm nhưng được tích hợp chế độ chiết xuất kép một chạm, màn hình LED và tính năng tự vệ sinh.

Lò nướng điện sử dụng ba đèn nhiệt, cửa kính Low-E chống nhiệt, khay nướng tự trượt và hai núm điều chỉnh, bề mặt được phủ sơn mờ. Thiết bị phù hợp cho các món nướng như bánh mì hay bánh ngọt nhờ khả năng kiểm soát nhiệt độ và thiết kế tối ưu cho thao tác.

Ấm đun siêu tốc được tích hợp bộ điều khiển STRIX, vòi chuẩn barista bằng thép không gỉ cùng nắp tháo rời và miệng rộng để vệ sinh. Bên cạnh đó, chế độ ngắt điện tự động và đèn LED 360 độ tăng sự an toàn và thuận tiện cho gia đình.

Máy xay sinh tố cầm tay thì có động cơ đạt tốc độ 18.400 vòng/phút, ứng dụng công nghệ TwistEdge giúp nghiền đá. Lưỡi dao và các bộ phận bằng silicone có thể tháo rời để vệ sinh, trong khi pin sạc cho phép sử dụng đến 15 lần sau mỗi 3 giờ sạc, kèm theo nắp chống rò rỉ và dây đeo.

Máy sấy tóc Air Glow LED hoạt động với động cơ 110.000 vòng/phút và phát ra 100 triệu ion âm, giúp giảm tình trạng xơ rối trong quá trình sấy. Sản phẩm đi kèm màn hình LED hiển thị nhiệt độ, tốc độ gió và tính năng tự ngắt an toàn, mang lại sự tiện lợi cho việc chăm sóc tóc hằng ngày.

Ngoài ra, thương hiệu gia dụng mới này cũng giới thiệu quạt sạc điện gấp gọn có thể chuyển đổi linh hoạt giữa ba chế độ: Để bàn, đứng hoặc gấp gọn mang đi. Thiết bị được trang bị tám cấp độ gió, góc xoay 120 độ, cổng sạc nhanh Type-C, khả năng điều khiển bằng nút bấm hoặc điều khiển từ xa, cùng thời gian sử dụng tối đa 18 giờ sau mỗi lần sạc đầy.