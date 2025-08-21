Các chuyên gia ẩm thực vạch rõ loạt lý do nên chuyển sang bếp từ

Dưới đây là ý kiến của những chuyên gia ẩm thực về các tính năng yêu thích khi nấu ăn từ bếp từ và lý do tại sao những điều đó lại quan trọng.

Kiểm soát chính xác

Tính năng được các chuyên gia ưa chuộng nhất chính là khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác. Bếp trưởng kiêm chủ sở hữu của Maricel's Kitchen, Maricel Gentile, cho biết: “Bếp từ phản ứng ngay lập tức khi bạn thay đổi nhiệt độ. Nước sôi liu riu, món xào vẫn nóng hổi mà không bị cháy”. Điều này giúp các đầu bếp dễ dàng tập trung vào hương vị và kỹ thuật nấu nướng mà không phải lo lắng về độ nóng không đồng đều. Vị chuyên gia ẩm thực này nhấn mạnh: “Độ nhạy của bếp cho phép tôi khơi gợi linh hồn của món adobo Philippines hay kết cấu mềm mại của mì ramen Nhật Bản”.

Bếp từ được đánh giá cao từ các chuyên gia ẩm thực.

Còn theo Kyle Taylor, nhà sáng lập kiêm bếp trưởng tại HE COOKS, nhận định: “Bếp từ phản hồi nhanh như bếp gas mà không làm nóng cả bếp. Bạn có thể giảm nhiệt độ ngay lập tức, và nước sẽ sôi trong vài giây khi tăng nhiệt”. Blogger Riz Asad của Chocolates & Chai, bổ sung: “Độ chính xác này giúp việc nấu nướng trở nên dễ dàng hơn, với nước sốt tinh tế không bị tách và sô cô la tan chảy đều”.

Chức năng tăng cường

Một tính năng nổi bật khác của bếp từ là chức năng tăng cường. Mike Williams, Phó Chủ tịch kinh doanh và tiếp thị tại Kenyon, cho biết: “Chức năng này cung cấp một luồng công suất tăng cường nhanh chóng cho đầu đốt giúp đun sôi nước nhanh hơn hoặc áp chảo thịt hiệu quả”. Vị chuyên gia này cho biết đã thử một bếp từ di động và rất ấn tượng với tốc độ làm nóng nồi nước để nấu mì ống của nó.

Tuy nhiên, Williams cảnh báo: “Chức năng này không nên sử dụng thường xuyên. Nếu dùng quá lâu hoặc với nồi chảo rỗng, bạn có thể làm hỏng cả mặt bếp lẫn nồi chảo, thậm chí làm cháy thức ăn. Tốt nhất là sử dụng bếp như một nguồn điện tăng áp nhanh thay vì bật liên tục”.

Việc vệ sinh bếp từ là tương đối dễ dàng.

Dễ dàng vệ sinh

Khả năng vệ sinh của bếp từ cũng khá nhanh chóng. Jessica Randhawa, chủ sở hữu kiêm bếp trưởng tại The Forked Spoon, chia sẻ: “Mặt bếp được làm bằng một tấm kính lớn duy nhất dễ lau chùi chỉ trong vài giây. Ngược lại, bếp gas của tôi mất vài phút để vệ sinh và cần được làm sạch kỹ lưỡng thường xuyên do vỉ nướng và các bộ phận khác rất bẩn”. Ngoài ra, với khả năng kiểm soát chính xác của bếp từ, tình trạng trào ra ngoài cũng giảm thiểu, điều này giúp giữ cho bếp luôn sạch sẽ.

Tiết kiệm năng lượng

Bếp từ không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn tiết kiệm năng lượng. Grace Vallo, nhà sáng lập kiêm đầu bếp tại Blog Ẩm thực Tastefully Grace, nhận định: “Nấu ăn bằng bếp từ tiết kiệm năng lượng đáng kể vì nó làm nóng dụng cụ nấu trực tiếp bằng năng lượng điện từ, thay vì làm nóng không khí xung quanh”.

Bà cũng nhấn mạnh rằng sự truyền nhiệt trực tiếp này giúp bữa ăn chín nhanh hơn và bề mặt bếp mát hơn, điều đó làm cho bếp an toàn hơn. Tuy nhiên, người dùng cần đảm bảo rằng chảo của mình có từ tính nếu muốn sử dụng bếp từ, điều đó có nghĩa có thể cần đầu tư vào một bộ chảo mới.