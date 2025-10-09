Sửa chữa thiết bị hư hỏng: Người dân vùng bão lũ cần biết thông tin này

Liên tiếp các cơn bão mạnh đã đổ bộ vào miền Trung và miền Bắc nước ta trong tháng 9 và tháng 10/2025 gây thiệt hại nặng nề về người và của. Trong bối cảnh đó, một số hãng công nghệ đã công bố chính sách hỗ trợ sửa chữa miễn phí hoặc giảm 50% cho người dân vùng bị ảnh hưởng mới mưa lũ.

Bên trong một căn nhà tan hoang do bão lũ.

Chẳng hạn, Xiaomi áp dụng chương trình này tại các tỉnh/thành Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Hà Nội, Thái Nguyên, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Ninh Bình, Hưng Yên. Hãng lưu ý, khu vực có thể mở rộng tùy theo tình hình thực tế.

Áp dụng từ ngày 7 - 31/102025, chương trình sẽ kiểm tra và vệ sinh miễn phí để phát hiện các hư hỏng do nước/bão gây ra, miễn phí chi phí vận chuyển và nhân công cho dịch vụ sửa chữa, miễn phí linh kiện trong thời gian bảo hành, giảm 50% chi phí linh kiện đối với các trường hợp hết hạn bảo hành.

Còn với Sony, họ triển khai chương trình tại 20 tỉnh/thành thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung chịu ảnh hưởng bao gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Gia Lai.

Đối tượng áp dụng là người tiêu dùng cuối có đăng ký dịch vụ sửa chữa qua tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc kênh Zalo chính thức của Sony. Các sản phẩm áp dụng: Tất cả sản phẩm dân dụng mang nhãn hiệu Sony do Sony Việt Nam phân phối và chỉ áp dụng cho sản phẩm bị hư hỏng do bão lũ.

Thời gian áp dụng với Sony là từ ngày 3 - 31/10/2025 với nội dung cụ thể: Miễn phí tiền công kiểm tra và vệ sinh sản phẩm, phí dịch vụ tại nhà (nếu có). Trường hợp cần sửa chữa: Miễn phí tiền công + phí dịch vụ tại nhà (nếu có) và giảm 30% linh kiện thuộc màn hình, 50% cho các linh kiện khác.

Với LG, thời gian áp dụng dài hơn là từ ngày 1 - 31/10/2025 với phạm vi các tỉnh/thành: Cao Bằng, Tuyên Quang (và Hà Giang cũ), Yên Bái, Lào Cai, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Người dân tại khu vực trên sẽ nhận được các hỗ trợ: Miễn phí kiểm tra tình trạng thiết bị, vệ sinh cơ bản, công sửa chữa và chi phí vận chuyển, ưu đãi đến 50% cho linh kiện thay thế khi sản phẩm gặp sự cố. Hãng cũng hỗ trợ mua mới trong trường hợp thiết bị hư hỏng nặng hoặc không còn linh kiện thay thế. Cách đăng ký hỗ trợ là qua tổng đài chăm sóc khách hàng, website hoặc kênh Zalo.

Samsung cho biết cũng đã lên kế hoạch cho chương trình hỗ trợ tương tự, nhưng chưa công bố cụ thể nội dung chương trình của hãng.