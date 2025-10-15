Casio ra mắt đồng hồ vỏ titan lấy cảm hứng từ Mặt Trăng, giá từ 53 triệu đồng

Casio vừa công bố hai mẫu đồng hồ mới mang tên OCW-S7000CN-1AJF và OCW-SG1000CN-1AJR, thuộc dòng Oceanus Manta. Cả hai mẫu đồng hồ này đều được thiết kế lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tĩnh lặng của đêm trăng, với vành kính sapphire được chế tác thủ công theo kỹ thuật truyền thống Edo Kiriko.

Mẫu OCW-S7000CN-1AJF nổi bật với vành kính sapphire được cắt thủ công tinh xảo bởi nghệ nhân Toru Horiguchi. Họa tiết "Ngàn Đường Nét" trên mặt kính tái hiện hình ảnh ánh trăng phản chiếu trên mặt biển tĩnh lặng. Thiết kế "Đêm Yên Tĩnh" được thể hiện qua thân đồng hồ titan màu đen và vành bezel phản chiếu sắc xanh lam tùy theo góc nhìn. Mặt số có bề mặt mờ, lấy cảm hứng từ bề mặt gồ ghề của mặt trăng, tạo nên vẻ ngoài mềm mại và chi tiết. Kích thước của đồng hồ là 47,5 × 42,8 × 9,8 mm và nặng 81 g.

Mẫu đồng hồ này được trang bị Bluetooth để kết nối với điện thoại thông minh, chức năng chỉnh giờ radio MULTIBAND6 và hệ thống năng lượng Tough Solar của Casio. Ngoài ra, đồng hồ còn có khả năng chống nước 10 ATM, mặt kính sapphire chống phản quang hai mặt, cùng với các vạch chỉ giờ và kim được phủ Neobrite cho khả năng hiển thị trong điều kiện thiếu sáng. Dây đeo bằng titan có thiết kế các mắt xích hình mũi tên với bề mặt đánh bóng như gương.

Trong khi đó, OCW-SG1000CN-1AJR là phiên bản giới hạn với chỉ 600 chiếc trên toàn thế giới. Mẫu đồng hồ này cũng sử dụng vành sapphire với họa tiết "Senjiku", do Toru Horiguchi thiết kế. Vành bezel được đánh bóng 24 mặt, tạo hiệu ứng chuyển sắc đen-bạc dưới ánh sáng. Mặt số được hoàn thiện bằng lớp mạ và sơn nhiều lớp, mô phỏng bề mặt mặt trăng, cùng với biểu tượng mặt trăng ở mặt sau được tạo hình bằng phương pháp xử lý laser.

Mẫu OCW-SG1000CN-1AJR sử dụng hệ thống Gallium Tough Solar, giúp cải thiện khả năng sản xuất điện từ ánh sáng. Kích thước của đồng hồ là 47,5 × 43 × 11,7 mm và nặng 99 g. Nó cũng được trang bị Bluetooth, MULTIBAND6, Tough Solar và khả năng chống nước lên đến 10 ATM.

Cả hai mẫu đồng hồ sẽ được phát hành vào tháng 11/2025. Giá bán lẻ cho OCW-S7000CN-1AJF là 308.000 Yên (khoảng 53 triệu đồng), trong khi OCW-SG1000CN-1AJR có giá 682.000 Yên (khoảng 118 triệu đồng).