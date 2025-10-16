Bộ đôi máy chơi game cầm tay cấu hình "khủng", pin tới 6 giờ

Asus Republic of Gamers (ROG) vừa giới thiệu ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X, là bộ đôi máy chơi game cầm tay ROG Xbox thế hệ mới. Hai sản phẩm được trang bị vi xử lý AMD Ryzen Z2 series với sự hợp tác phát triển cùng đội ngũ Xbox.

Bộ đôi máy chơi game mới của ROG.

Lấy cảm hứng từ những tay cầm chơi game Xbox, ROG Xbox Ally và Xbox Ally X được tái thiết kế với báng tay cầm lớn cho phép ôm gọn trong lòng bàn tay, cùng với phần linh kiện bên trong được sắp xếp và thu gọn để tối ưu trọng lượng của máy chỉ 670g (ROG Xbox Ally)/715g (ROG Xbox Ally X).

Hệ thống nút bấm trên ROG Xbox Ally X được tái thiết kế toàn diện với cấu trúc bên trong tối ưu, mang đến độ nảy rõ ràng, phản hồi chính xác hơn trước. Các cò bấm (triggers) và cần điều khiển (joystick) cũng được tinh chỉnh để vận hành mượt mà, ổn định và có độ nhạy cao hơn so với thế hệ trước.

ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X được trang bị màn hình 7-inches Full HD 120Hz, độ sáng tối đa 500 nits đạt 100% dải màu sRGB và hỗ trợ công nghệ chống xé hình AMD FreeSync Premium, hệ thống hai loa Dolby Atmos, kết hợp cùng bộ rung phản hồi hai bên tay cầm.

Đặc biệt, ROG Xbox Ally X còn được trang bị cò nhấn phản hồi xúc giác (Impulse Triggers) để phản hồi rung riêng biệt cho từng thao tác trong game, giúp người chơi cảm nhận chân thực từng pha tăng tốc, giật cò hay va chạm, từ đó nâng tầm trải nghiệm nhập vai và tương tác trong các tựa game hỗ trợ.

Với giao diện Xbox Full Screen Experience hoàn toàn mới được Xbox phát triển, người dùng sẽ bước vào không gian chơi game quen thuộc ngay khi khởi động máy. Giao diện Windows 11 truyền thống được thay thế bằng giao diện Xbox mới, tối ưu cho điều khiển bằng tay cầm.

Tại giao diện Xbox toàn màn hình, game thủ có thể ngay lập tức mở và chơi những tựa game yêu thích trên Game Pass. Thư viện game trong giao diện Xbox cũng tự động nhận diện và cho phép mở các tựa game từ nhiều nền tảng chơi game khác như Steam, Epic, Battle Net.

ROG Xbox Ally và Xbox Ally X cũng được tích hợp nút Xbox riêng, cho phép gọi nhanh Xbox Game Bar tích hợp Armoury Crate để tùy chỉnh hiệu suất, các thiết lập hệ thống hay chuyển đổi gam.

Với thỏi pin 60Wh (ROG Xbox Ally)/80Wh (ROG Xbox Ally X), các máy chơi game này cho thời lượng chơi game đến 6 giờ tùy vào tác vụ và chế độ hiệu năng.

ROG Xbox Ally có giá bán khoảng 15 triệu đồng với cấu hình AMD Ryzen Z2A, 16GB RAM và 512GB SSD. Phiên bản cao cấp ROG Xbox Ally X trang bị AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24GB RAM và 1TB SSD có giá khoảng 25 triệu đồng.