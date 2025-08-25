Những thiết bị công nghệ cần chuẩn bị trước khi bão vào

Mùa bão năm 2025 đang bắt đầu, nếu người dùng sống trong khu vực có khả năng bị ảnh hưởng bởi bão, các bước chuẩn bị sẵn sàng là vô cùng quan trọng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chuẩn bị thiết bị công nghệ mọi người cần luôn ghi nhớ để bảo vệ không chỉ bản thân mà cả gia đình.

Hãy nhớ chuẩn bị các dụng cụ cần thiết trước khi bão đến.

Những vật dụng cần thiết

Trước tiên, hãy đảm bảo chúng ta có đầy đủ các vật dụng thiết yếu. Dưới đây là danh sách những thứ mà mọi người cần chuẩn bị, gồm sạc dự phòng và dây cáp, đèn pin hoặc đèn cầy, túi chống nước cho thiết bị và đồ dùng, bình chữa cháy, pin dự phòng, mũ và găng tay ấm, thực phẩm và đồ ăn nhẹ khẩn cấp, trạm phát điện hoặc bộ kích điện, dụng cụ đa năng, radio khẩn cấp hoặc đèn báo SOS.

Ngoài ra, hãy lưu lại các trang web dự báo thời tiết đáng tin cậy hoặc cài đặt ứng dụng thời tiết, với Windy là một trong những ứng dụng rất phổ biến. Thực hành sử dụng tất cả các thiết bị ngay bây giờ để chúng ta không phải học cách sử dụng chúng dưới áp lực bão sắp vào.

Chuẩn bị bộ dụng cụ

Trước khi bão đến, hãy suy nghĩ kỹ về bộ dụng cụ cho gia đình. Dưới đây là những vật dụng cần thiết và hữu ích mà người dùng nên có cả ở nhà và trên xe:

1. Bộ dụng cụ gia đình:

Những dụng cụ cần có:

- Sạc dự phòng (và cáp).

- Đèn pin LED.

- Túi chống nước.

- Bình chữa cháy.

- Pin dự phòng.

- Mũ và găng tay ấm.

- Thực phẩm khẩn cấp.

Những dụng cụ nên có:

- Máy phát điện.

- Đài phát thanh khẩn cấp.

- Dụng cụ đa năng.

- Chăn sưởi USB.

- Dụng cụ giải trí không cần điện hoặc internet.

2. Bộ dụng cụ ô tô

Những dụng cụ cần có:

- Bộ khởi động có chức năng sạc dự phòng.

- Đèn pha LED và đèn pin.

- Bộ sơ cứu.

- Bình chữa cháy.

- Chăn mylar khẩn cấp.

- Mũ và găng tay ấm.

- Đồ ăn nhẹ.

Những dụng cụ nên có:

- Dụng cụ đa năng.

- Máy bơm lốp.

- Bữa ăn sẵn sàng để ăn.

- Đèn hiệu vệ tinh SOS.

- Bộ quần áo ấm dự phòng.

- Một số trò giải trí (đặc biệt nếu có trẻ em).

Sạc đầy pin các thiết bị vì thường sẽ bị ngắt điện lưới mỗi khi bão vào.

Sạc đầy tất cả các thiết bị

Hãy sạc đầy tất cả các thiết bị của gia đình càng sớm càng tốt, đặc biệt nếu sống ở khu vực dễ bị mất điện. Đừng quên sạc pin dự phòng, vì chúng có thể hữu ích cho cả bản thân chúng ta và hàng xóm trong trường hợp khẩn cấp.

Nếu nguồn điện bắt đầu có dấu hiệu yếu, hãy chuyển bộ sạc sang bộ lưu điện (UPS) hoặc trạm điện (nếu có) để bảo vệ thiết bị. Nếu có máy phát điện chạy bằng xăng, hãy làm quen với nó trước khi cần sử dụng và kiểm tra định kỳ để đảm bảo nó hoạt động tốt.

Theo dõi thời tiết, đảm bảo kết nối radio

Để cập nhật thông tin thời tiết, người dùng có thể truy cập các trang web như về thời tiết hoặc các ứng dụng thời tiết chuyên dụng như Windy để có thể theo dõi tình hình thời tiết như đường di chuyển của cơn bão một cách hiệu quả.

Trong trường hợp mất điện hoặc mất kết nối internet, radio vẫn là một công cụ liên lạc đáng tin cậy. Hãy kiểm tra xem radio còn hoạt động tốt không, đảm bảo pin còn mới và bản thân biết cách sử dụng. Nên tìm kiếm thông tin về các đài phát thanh địa phương và lưu lại để dễ dàng truy cập khi cần xem thông tin cập nhật về bão.

Windy là một trong những ứng dụng thời tiết rất phổ biến để theo dõi cơn bão.

Bảo vệ thiết bị điện tử

Nếu có những chiếc ốp lưng chống nước cho điện thoại và máy tính bảng, người dùng hãy sử dụng chúng ngay. Nếu không, một chiếc túi Zip cũng là một giải pháp tạm thời hữu ích. Ngoài ra, nếu có túi silica gel, hãy cho một túi vào để hút ẩm giúp bảo vệ thiết bị khỏi nước.

Đối với quần áo và các vật dụng lớn hơn, túi khô cuộn là lựa chọn lý tưởng. Chúng không chỉ rộng rãi mà còn chắc chắn để ngăn nước xâm nhập vào đồ đạc của mọi người.

Sao lưu dữ liệu

Hỏa hoạn, lũ lụt và trộm cắp có thể khiến mất thiết bị, nhưng nếu đã sao lưu dữ liệu, mọi người sẽ không phải lo lắng. Hãy sao lưu dữ liệu của mình ra ngoài máy tính hoặc trên đám mây. Nếu chọn lưu trữ vật lý, hãy sử dụng ổ cứng ngoài hoặc USB và bảo quản chúng trong túi chống nước để đảm bảo an toàn. Một lựa chọn tốt là đầu tư vào ổ cứng chống nước và chống cháy.

Hãy nhớ làm quen với các thiết bị trước khi bão đến.

Làm quen với các dụng cụ khẩn cấp

Nhiều người đã gặp khó khăn khi sử dụng các dụng cụ khẩn cấp trong tình huống bão. Từ việc sử dụng keo dán tay không đúng cách đến việc cố gắng khởi động máy phát điện mà không có xăng, với những tình huống này có thể gây ra hỗn loạn. Đừng chờ đến khi bão đến gần mới tìm hiểu cách sử dụng các thiết bị như pin di động, máy phát điện hay ứng dụng thời tiết. Hãy tải xuống và in ra hướng dẫn sử dụng cho các dụng cụ cần thiết ngay bây giờ.

Việc luyện tập và sử dụng các dụng cụ thường xuyên sẽ giúp mọi người nhớ rõ hơn về chúng. Đừng để đến lúc khẩn cấp mới nhận ra bản thân có những dụng cụ hữu ích mà lại quên mất cách sử dụng. Hãy chuẩn bị ngay hôm nay để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình trong mùa bão này.