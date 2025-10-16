Gemini khiến điện thoại Galaxy ngày càng thông minh hơn

Người dùng một loạt smartphone Galaxy như A33, A53, M56, M53, M33, M15 và XCover 7 Pro sẽ sớm được trải nghiệm bản cập nhật One UI 8. Bản cập nhật này sẽ được phát hành đầu tiên tại Hàn Quốc, trong khi các quốc gia khác sẽ bắt đầu nhận được vào ngày 16/10.

One UI 8 được cho là bước đi quan trọng để Gemini có thể đến với các thiết bị Galaxy.

Không chỉ dừng lại ở smartphone, smartwatch Galaxy Watch 7 cũng sẽ nhận bản cập nhật mới giúp mang lại hiệu năng mượt mà hơn và thời lượng pin được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, người dùng không nên kỳ vọng quá nhiều vào thay đổi về giao diện bởi bản cập nhật lần này tập trung chủ yếu vào tối ưu bên trong hệ thống.

Đáng chú ý, Samsung hiện đang chuẩn bị tích hợp hệ thống AI Gemini mạnh mẽ của Google vào các thiết bị Galaxy, điều này hứa hẹn mang đến những tính năng thông minh và cá nhân hóa hơn trong tương lai. One UI 8 được xem là bước đệm quan trọng cho hành trình đó: dù giao diện không đổi nhiều, nhưng nó đặt nền tảng cho thế hệ tính năng AI tiên tiến sẽ xuất hiện trong One UI 8.5 vào năm sau.

One UI 8 có ý nghĩa ra sao đối với người dùng?

Trước hết, sau khi cập nhật One UI 8, người dùng sẽ nhận được nâng cấp đáng kể về hiệu suất và bảo mật. Với người dùng Galaxy Watch 7, thời lượng pin được cải thiện là một điểm cộng rõ rệt. Quan trọng hơn, thiết bị của người dùng đang được chuẩn bị sẵn sàng cho các công cụ AI thế hệ mới, đảm bảo không bị bỏ lại phía sau khi kỷ nguyên AI bùng nổ.

Thời lượng pin Galaxy Watch 7 sẽ cải thiện đáng kể sau khi cập nhật One UI 8.

Với những gì One UI 8 mang lại, người dùng hoàn toàn có cơ sở để chờ đợi ngày 16/10. Thậm chí, sự phấn khích sẽ còn tiếp tục khi One UI 8.5 ra mắt bản thử nghiệm vào cuối tháng 11 và phát hành chính thức đầu năm 2026. Đó sẽ là thời điểm mà chiếc Galaxy của người dùng thực sự trở thành người bạn đồng hành thông minh thay vì chỉ là một thiết bị tiện ích như trước đây.