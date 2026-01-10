Dell hé lộ thực tế phũ phàng phía sau làn sóng PC AI

Người đứng đầu bộ phận sản phẩm của Dell, Kevin Terwilliger, cho biết người tiêu dùng dường như không quan tâm đến AI khi quyết định mua máy tính. Ông nhấn mạnh: “Điều chúng ta đã học được trong suốt năm nay là người tiêu dùng không mua hàng dựa trên trí tuệ nhân tạo. Thực tế, AI có thể làm họ bối rối hơn là giúp họ hiểu được một kết quả cụ thể”.

Dell đã đưa dòng XPS quay trở lại thị trường sau một năm vắng bóng

Dòng sản phẩm mới nhất của Dell đã cố tình không nhấn mạnh vào khả năng AI, mặc dù tất cả các sản phẩm đều được trang bị bộ xử lý thần kinh (NPU). Terwilliger cho biết: “Thông điệp chúng tôi truyền tải không phải là ưu tiên trí tuệ nhân tạo, mà là phát huy tối đa khả năng của thiết bị”.

Sự thừa nhận này có thể không làm hài lòng Microsoft, công ty đã đầu tư mạnh vào việc khuyến khích người dùng nâng cấp máy tính thông qua các sản phẩm như Copilot+. Họ đã đặt cược vào trải nghiệm AI như một lý do chính để người tiêu dùng muốn nâng cấp, nhưng nếu Dell đúng, nỗ lực này có thể đã thất bại.

CEO của Dell, Jeff Clarke, cho rằng “lời hứa chưa được thực hiện về trí tuệ nhân tạo” cùng với các vấn đề thiếu hụt bộ nhớ có thể đã ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của ngành công nghiệp PC. Microsoft đã dần dần tích hợp AI vào các sản phẩm của mình, với Windows 11 dẫn đầu trong nỗ lực này. Tuy nhiên, dường như chỉ riêng AI là chưa đủ để thuyết phục người dùng mua PC mới.

Các tính năng như Windows Recall và Click To Do, vốn chỉ có trên PC Copilot+, đã không được thị trường đón nhận. Tính năng Recall đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ, và các tính năng khác của Copilot+ cũng không đủ hấp dẫn để thuyết phục người dùng rằng một chiếc PC tích hợp AI là đáng để đầu tư.

Với những gì Dell tuyên bố, câu hỏi đặt ra là “Liệu ngành công nghiệp máy tính có tiếp tục chiến dịch tiếp thị AI trong tương lai gần hay không?”.