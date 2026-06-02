Hàng triệu thuê bao chưa xác nhận sẽ bị khoá, cần kiểm tra ngay trên VNeID

Chia sẻ tại buổi họp báo của Bộ KH&CN ngày 1/6, ông Nguyễn Anh Cương - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ KH&CN) cho biết, tới thời điểm hiện tại có khoảng 1,6 triệu số được người dùng xác nhận không sử dụng chính chủ.

Đến thời điểm 15/6/2026, nếu vẫn không thực hiện xác nhận, các thuê bao này sẽ tạm dừng dịch vụ chiều đi (gọi điện, nhắn tin SMS đến các thuê bao khác). Ảnh: Xuân Quý

Các doanh nghiệp đã và đang tiếp tục triển khai việc thông báo yêu cầu cá nhân đang sử dụng số thuê bao di động thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo quy định và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao, tạm dừng 1 chiều với các số thuê bao không thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKCN. Hiện có hơn 25 triệu thuê bao chưa được người dùng xác nhận trạng thái chính chủ trên VNeID.

Vẫn theo ông Nguyễn Anh Cương, từ số liệu trên cũng có thể thấy, vướng mắc lớn nhất hiện tại là còn hơn 25 triệu thuê bao chưa được người dùng xác nhận trạng thái dù đã được đưa lên VNeiD.

Theo quy định tại Thông tư 08, đến thời điểm 15/6/2026, nếu vẫn không thực hiện xác nhận, các thuê bao này sẽ tạm dừng dịch vụ chiều đi (gọi điện, nhắn tin SMS đến các thuê bao khác).

Để tránh bị khoá SIM ngoài mong muốn, người dùng có thể kiểm tra lại trên ứng dụng VNeID theo các cách sau:

Cách 1: Mở ứng dụng VNeID, vào mục Ví giấy tờ để kiểm tra dòng trạng thái "chờ xác nhận tích hợp"

Trường hợp dòng trạng thái hiện: "Bạn đang có 0 thông tin chờ xác nhận tích hợp" thì không cần thao tác thêm (hình trên).

Trường hợp dòng trạng thái "chờ xác nhận tích hợp" không phải là số 0 mà hiện số 1, 2, 3... thì nhấn vào để xác nhận SIM chính chủ tại mục Số điện thoại (hình trên).

Cách 2: Mở ứng dụng VNeID, vào mục Ví giấy tờ, sau đó vào mục Số điện thoại.

Tiến hành xác nhận các số điện thoại mình đang sử dụng hoặc xác nhận các số điện thoại không còn sử dụng.

Nếu thấy hiện đủ các số mình đang dùng thì việc xác nhận đã hoàn thành. Những số khác mình không còn sử dụng sẽ bị khoá sau ngày 15/6/2026.

Màn hình hiển thị việc xác nhận SIM đang sử dụng đã hoàn thành. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, từ 15/6/2026, theo quy định tại Thông tư 08, thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối sẽ phải thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt (tương tự việc thay đổi thiết bị đầu cuối có cài đặt tài khoản ngân hàng, tài khoản VNeID hay thay Esim). Yêu cầu này nhằm đảm bảo số điện thoại luôn gắn với đúng người sử dụng.

Điều này giúp giảm rủi ro cho chính người dùng trong trường hợp SIM bị mất hoặc thất lạc nhưng chưa kịp khóa, tránh bị kẻ xấu lợi dụng cho các hành vi lừa đảo.