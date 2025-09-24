Thay vì mua iPhone 17, hãy biến iPhone cũ trở nên mới mẻ nhờ những điều này

Tuy nhiên, không phải ai cũng cần phải nâng cấp lên thiết bị mới, đặc biệt với những người sở hữu iPhone chỉ ra mắt cách đây một vài năm và vẫn hoạt động tốt. Thay vì mua iPhone 17, người dùng hoàn toàn có thể hồi sinh chiếc iPhone cũ.

Người dùng hoàn toàn có thể hồi sinh iPhone cũ nhờ một số thủ thuật nhỏ.

Thay pin

Nếu iPhone đã dùng được vài năm, thời gian sử dụng pin có thể không còn như lúc mới. Việc thay pin mới thường chỉ tốn một phần nhỏ so với giá của một chiếc iPhone mới, nhưng có thể cải thiện đáng kể hiệu suất. Điều này vì một số iPhone tự động giảm tốc độ khi pin đã cũ để tránh tình trạng tắt nguồn đột ngột. Để kiểm tra tình trạng pin, người dùng có thể vào Cài đặt > Pin > Tình trạng pin. Nếu dung lượng tối đa dưới 80%, đã đến lúc người dùng nên thay pin.

Dọn dẹp bộ nhớ

Quản lý bộ nhớ là một yếu tố quan trọng để đảm bảo iPhone hoạt động trơn tru. Nếu thiết bị chứa quá nhiều ứng dụng, ảnh hay video, điều này có thể gây ra vấn đề. Người dùng chỉ cần giải phóng khoảng 5-10% dung lượng lưu trữ để cải thiện hiệu suất. Để kiểm tra dung lượng, hãy vào Cài đặt > Cài đặt chung > Dung lượng iPhone. Tại đây, iOS sẽ cung cấp các mẹo để xóa các tệp lớn, giúp người dùng tiết kiệm không gian lưu trữ.

Vệ sinh cổng sạc

Nếu iPhone sạc chậm hoặc không sạc được, người dùng hãy kiểm tra cổng sạc. Xơ vải và bụi bẩn có thể làm tắc nghẽn cổng, do đó người dùng nên loại bỏ chúng. Người dùng hãy cẩn thận để không làm hỏng các kết nối bên trong, tốt nhất hãy sử dụng một dụng cụ nhỏ như kẹp giấy để nhẹ nhàng làm sạch cổng.

Vệ sinh cổng sạc có thể giúp tăng tốc độ sạc của iPhone đời cũ.

Nếu iPhone hỗ trợ sạc không dây, người dùng cũng nên cân nhắc sử dụng phương pháp này thay vì sạc có dây. Đặc biệt, sạc MagSafe cũng là một lựa chọn tốt nếu thiết bị của người dùng tương thích.

Thay đổi hình nền

Một thay đổi nhỏ nhưng hiệu quả là thay đổi hình nền trên iPhone. Nếu đã sử dụng hình nền cũ quá lâu, hãy thử chọn một hình nền mới với tông màu và phong cách khác biệt. Điều này có thể làm mới trải nghiệm sử dụng iPhone của người dùng.

Giao diện màn hình chính cũng có thể trở nên nhàm chán, vì vậy hãy thử thêm các tiện ích mới mà người dùng chưa từng sử dụng và sắp xếp lại các ứng dụng theo cách mình mong muốn giống như cách làm với Android trước đó.

Sử dụng ốp lưng mới

Một phần sức hấp dẫn của iPhone mới đến từ diện mạo mới, do đó thay vì mua iPhone 17 chỉ vì màu sắc, hãy thử thay một chiếc ốp lưng mới cho thiết bị hiện tại. Một chiếc ốp lưng da có thể làm cho iPhone cũ trở nên cao cấp hơn, trong khi ốp lưng silicon nhiều màu sắc có thể làm bừng sáng vẻ ngoài của thiết bị. Người dùng cũng có thể tìm thấy những chiếc ốp lưng có thể thay thế ví tiền.

iOS 26 mang đến cảm giác như một hệ điều hành hoàn toàn mới nhờ Liquid Glass.

Nếu dám mạo hiểm, hãy thử không sử dụng ốp lưng trong một thời gian. Mặc dù điều này có thể khiến iPhone dễ bị hư hỏng nhưng đôi khi việc cảm nhận vẻ đẹp thực sự của thiết bị cũng rất thú vị.

Ngoài ra, với nhiều thay đổi thú vị như thiết kế Liquid Glass mới, iOS 26 không yêu cầu người dùng phải sở hữu iPhone mới để trải nghiệm. Thực tế, nó vẫn hoạt động trên những chiếc iPhone cũ như iPhone 11 trở về sau. Mặc dù một số tính năng mới chỉ có trên iPhone 15 Pro trở lên, nhưng giao diện mới của iOS 26 sẽ giúp ngay cả những chiếc iPhone cũ cũng trở nên mới mẻ hơn.