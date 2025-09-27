Pin iPhone 16 Pro Max vẫn 98% sau 1 năm nhờ những thói quen nhỏ này

Nhưng làm thế nào để pin có thể duy trì ở mức cao ngay cả khi sử dụng trong một thời gian dài. Để giúp mọi người có kinh nghiệm hơn trong việc kéo dài thời gian sử dụng pin, dưới đây là chia sẻ của một người dùng iPhone 16 Pro Max sau một năm nhưng vẫn có pin duy trì ở mức 98%.

iPhone 16 Pro Max đã được phát hành hơn một năm.

Theo chủ nhân iPhone 16 Pro Max, chiếc điện thoại này không chỉ phục vụ cho công việc mà còn cho giải trí và kết nối hàng ngày. Bí quyết không nằm ở việc ám ảnh với các con số, mà là thực hiện những điều chỉnh nhỏ và đều đặn theo thời gian.

Mặc dù pin là linh kiện tiêu hao và không thể giữ ở mức 100% mãi mãi, nhưng người dùng hoàn toàn có thể làm chậm quá trình hao mòn. Apple đã cung cấp nhiều tính năng trong iOS để hỗ trợ người dùng trong việc này. Kết hợp các yếu tố trên với một chút kỷ luật có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Dưới đây là những thói quen mà chủ nhân chiếc iPhone 16 Pro Max đã áp dụng để đảm bảo máy hoạt động bền bỉ sau 12 tháng sử dụng.

- Sử dụng sạc pin được tối ưu hóa: Đây là chế độ mà người dùng nên luôn bật nhằm giúp điện thoại dừng sạc ở mức 80% qua đêm và chỉ sạc đầy ngay trước khi chủ nhân thức dậy. Tính năng này giảm áp lực lên pin, nhưng chỉ có thể áp dụng nếu người dùng chưa đặt giới hạn sạc trên các mẫu iPhone 15 trở về sau.

- Tránh nhiệt: Không bao giờ sạc pin dưới ánh nắng trực tiếp hoặc khi điện thoại đang chạy các ứng dụng nặng, vì điều này gây áp lực lên pin. iPhone nên được sạc trong môi trường mát mẻ.

- Kỷ luật phạm vi sạc: Hãy hình thành thói quen sạc pin ở mức từ 20% đến 90%. Hãy tìm mọi cách tránh để điện thoại hết pin hoặc ở mức 100% trong nhiều giờ.

- Sử dụng phụ kiện chính hãng: Người dùng chỉ nên sử dụng bộ sạc và cáp gốc của Apple, vì các sản phẩm giá rẻ từ bên thứ ba có thể cung cấp nguồn điện không ổn định và làm giảm tuổi thọ pin.

Nếu hình thành thói quen tốt, pin iPhone có thể có tuổi thọ khá dài.

- Cập nhật phần mềm: Hãy luôn cập nhật iPhone khi có bản phát hành iOS mới và cập nhật ứng dụng bởi điều này giúp thiết bị nhận được các tính năng tối ưu hóa pin mới nhất và khắc phục lỗi tiềm ẩn.

- Quản lý hoạt động nền: Người dùng nên kiểm tra thông báo và tắt hoạt động nền của các ứng dụng không thường xuyên sử dụng vì điều này giúp tiết kiệm pin.

- Sử dụng hàng ngày hiệu quả: Khi bận rộn, người dùng nên bật Chế độ tiết kiệm điện vì điều đó có thể giúp kéo dài thời gian sử dụng pin hơn một ngày.

Sau một năm, những thói quen này đã trở thành bản năng. Quan trọng là không nên quá căng thẳng về từng con số phần trăm mà hãy thực hiện những thay đổi nhỏ để duy trì tuổi thọ pin lâu dài. Nếu dự định sử dụng iPhone trong vài năm, những thói quen này có thể tạo ra sự khác biệt lớn.