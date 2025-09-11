Đây là mẫu điện thoại duy nhất thoát được "lời nguyền" sạc chậm của Samsung

Một rò rỉ mới về dòng Galaxy S26 sắp ra mắt của Samsung đang vẽ nên một bức tranh trái ngược, trong khi phiên bản Ultra cao cấp nhất sắp có một bước đột phá lớn về tốc độ sạc, thì các mẫu máy còn lại dường như tiếp tục bị ám ảnh bởi "lời nguyền sạc chậm" đã tồn tại từ lâu.

Chỉ Galaxy S26 Ultra được ưu ái tăng tốc độ sạc.

Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ PhoneArt (@UniverseIce) trên nền tảng X, chiến lược của Samsung cho dòng flagship ra mắt đầu năm 2026 sẽ có sự phân cấp rõ rệt về công nghệ sạc, và điều này có thể sẽ khiến không ít người dùng thất vọng.

Tin vui nhất thuộc về Galaxy S26 Ultra. Mẫu máy này được cho là sẽ được nâng cấp lên công nghệ sạc nhanh 60W, một cải tiến đáng kể so với mức 45W trên các thế hệ trước. Nâng cấp này được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian sạc, có thể nạp tới 80% pin chỉ trong 30 phút, so với khoảng 60% của các mẫu máy 45W hiện tại. Với viên pin 5.000mAh, đây là một nâng cấp cực kỳ đáng giá.

Trái ngược hoàn toàn, hai mẫu máy mới là Galaxy S26 Pro và Galaxy S26 Edge được cho là sẽ vẫn "giậm chân tại chỗ" với công suất sạc chỉ 25W. Đây là một sự thất vọng lớn, bởi S26 Edge được cho là sẽ thay thế vị trí của dòng Plus, còn S26 Pro thậm chí sẽ có tốc độ sạc thua cả những model cũ hơn như S25 Plus hay S25 FE.

Hai mẫu S26 Pro và Edge vẫn tiếp tục sử dụng công nghệ sạc 25W.

Việc tiếp tục sử dụng công nghệ sạc 25W trên các mẫu máy cận cao cấp được xem là một bước đi khó hiểu và tụt hậu so với các đối thủ trên thị trường.

Mặc dù Galaxy S26 Pro và S26 Edge được cho là sẽ có dung lượng pin tăng nhẹ (lần lượt là 4.300mAh và 4.200mAh), tốc độ sạc chậm có thể sẽ là một điểm trừ lớn khiến người dùng phải cân nhắc. Dường như, nếu muốn trải nghiệm công nghệ sạc tốt nhất từ Samsung, người dùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chi tiền cho phiên bản Ultra đắt đỏ nhất.