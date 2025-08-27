Đây là lý do bạn nên bắt đầu để dành tiền cho iPhone 18 Pro

Chỉ còn vài tuần nữa là đến sự kiện ra mắt iPhone 17 được mong chờ, nhưng các tin đồn về thế hệ iPhone 18 của năm 2026 đã bắt đầu xuất hiện, mang đến một lý do hấp dẫn khiến nhiều người dùng có thể phải cân nhắc lại quyết định nâng cấp trong năm nay, đặc biệt là những ai luôn xem thời lượng pin là ưu tiên hàng đầu.

Dù iPhone 17 hứa hẹn mang đến những cải tiến về bộ xử lý và camera, một nâng cấp tưởng chừng nhỏ bé trên iPhone 18 Pro lại có thể tạo ra khác biệt lớn. Theo các nguồn tin uy tín, đây sẽ là thế hệ Pro đầu tiên được trang bị con chip modem di động do chính Apple thiết kế và sản xuất.

iPhone 18 có thể sở hữu chip modem di động do chính Apple thiết kế và sản xuất.

Trong nhiều năm, Apple đã nỗ lực phát triển modem 5G của riêng mình để thoát khỏi sự phụ thuộc vào đối tác cung ứng Qualcomm. Con chip thế hệ đầu tiên mang tên C1 đã được thử nghiệm trên mẫu máy giá rẻ iPhone 16e, nhưng hiệu năng chưa đủ để trang bị cho các dòng máy cao cấp. Thậm chí, dòng iPhone 17 sắp ra mắt được cho là vẫn sẽ tiếp tục sử dụng modem của Qualcomm cho các phiên bản Pro.

Tuy nhiên, chuyên gia nội bộ Apple, Mark Gurman, khẳng định rằng cuộc chơi sẽ thay đổi vào năm sau. iPhone 18 Pro sẽ được trang bị modem "cây nhà lá vườn" thế hệ mới, có thể là C2 hoặc C3, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược tự chủ phần cứng của Apple.

Lợi ích lớn nhất của việc Apple tự sản xuất modem không chỉ nằm ở hiệu năng. Giống như cách hãng đã làm với chip A-series (iPhone) và M-series (MacBook), việc kiểm soát cả phần cứng và phần mềm cho phép tạo ra một "sự kết hợp cộng hưởng" hoàn hảo.

Sự tối ưu hóa sâu rộng này có thể giúp modem hoạt động hiệu quả hơn, tiêu thụ ít năng lượng hơn đáng kể. Kết quả là iPhone 18 Pro có thể sở hữu thời lượng pin tốt hơn một chút so với việc dùng chip từ bên thứ ba, ngay cả khi dung lượng pin không thay đổi. Dù sự cải thiện có thể không quá rõ rệt trên các mẫu Pro vốn đã có pin lớn, nó vẫn là một nâng cấp cực kỳ đáng giá, đặc biệt là với các mẫu máy mỏng nhẹ như iPhone 17 Air sắp tới.

Đối với người tiêu dùng, một chút thời lượng pin tăng thêm luôn là điều đáng hoan nghênh. Nhưng đối với Apple, lợi ích còn lớn hơn nhiều là giảm chi phí sản xuất và không còn phải trả phí bản quyền khổng lồ cho Qualcomm.

Câu hỏi còn bỏ ngỏ là liệu Apple có "chia sẻ" khoản tiết kiệm này với khách hàng qua việc giảm giá bán sản phẩm hay không. Dù câu trả lời ra sao, việc iPhone 18 Pro được trang bị modem "nhà làm" vẫn là một lý do xác đáng để những ai quan tâm đến công nghệ và thời lượng pin phải cân nhắc việc chờ thêm một năm nữa.