"Bùng nổ" thanh toán trực tuyến trong tháng 9/2026, gồm đợt mở bán iPhone 18 Pro series

Sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và nền tảng thanh toán Payoo vừa đồng thời công bố báo cáo đáng chú ý về các dịp cao điểm mua sắm trong tháng 9, gồm dịp nghỉ lễ Quốc khánh (2/9) và ngày đôi 9/9.

Ngoài ra, tháng 9/2026 còn có một sự kiện lớn khác là Apple mở bán iPhone 18 Pro series từ 8h ngày 18/9. Chỉ trong vài ngày đầu mở bán, các hệ thống bán lẻ đã bán ra hơn 35.000 máy với tổng giá trị ước tính trên 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, số liệu thanh toán về sự kiện này chưa được các sàn cũng như các đơn vị trung gian thanh toán cập nhật.

Mua sắm và thanh toán trực tuyến tăng trưởng mạnh trong tháng 9/2026. (Ảnh minh họa: A.I)

Các sàn thương mại điện tử bội thu

Báo cáo của Lazada cho biết, trong dịp 9/9, giá trị đơn hàng trung bình (AOV) trên sàn này đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng giá trị giao dịch (GMV) của LazMall tăng hơn 10 lần so với ngày thường.

Cụ thể, trên toàn khu vực Đông Nam Á, các đơn hàng từ 100 USD trở lên đã đóng góp gần 60% tổng GMV trong dịp 9/9. Tại Việt Nam, các đơn hàng trên 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) ghi nhận sự đóng góp ấn tượng khi chiếm tới gần một nửa (42%) GMV của chiến dịch.

LazMall tiếp tục ghi nhận hiệu quả kinh doanh bứt phá tại Việt Nam với 3/4 đơn hàng đến từ kênh mua sắm chính hãng. Giá trị đơn hàng cao hơn cùng với số lượng đơn hàng trên LazMall tăng 5 lần (402%), đã thúc đẩy GMV LazMall tại Việt Nam tăng hơn 10 lần (917%) so với ngày thường, thuộc nhóm tăng cao nhất khu vực.

Dịp 9/9 cũng giúp nhiều thương hiệu đạt được các cột mốc tăng trưởng đáng kể. So với chiến dịch 6/6 năm nay, số lượng thương hiệu đạt GMV tối thiểu 1 triệu USD tăng 8%, bên cạnh sự tăng trưởng ở nhóm thương hiệu đạt các cột mốc 100.000 USD và 500.000 USD.

Báo cáo của Shopee thì cho biết, trong dịp 9/9, người dùng đã chủ động kết hợp nhiều hình thức khuyến mại để tối ưu chi phí mua sắm với hơn 145 triệu voucher giảm giá và ưu đãi phí vận chuyển được sử dụng. Cùng với voucher, kho Shopee Xu cũng như các ưu đãi và quà tặng khác đã giúp người tiêu dùng tiết kiệm lên đến 14.000 tỷ đồng xuyên suốt sự kiện.

Song song đó, theo thống kê từ sàn này, Shopee Live và Shopee Video ghi nhận hơn 2,2 tỷ lượt xem nội dung trong suốt chiến dịch. Riêng trong ngày 9/9, số sản phẩm bán ra qua hai kênh này tăng gấp 5 lần so với ngày thường.

Ở nhóm hàng chính hãng, lượng người dùng lần đầu mua sắm trên Shopee Mall tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Nổi bật, chương trình Shopee Mall Outlet ghi nhận số sản phẩm bán ra trong ngày 9/9 tăng gấp 41 lần so với ngày thường.

"Bùng nổ" quẹt thẻ và quét mã QR

Trước đó cũng trong tháng 9/2026, một dịp cao điểm thanh toán khác được nhắc tới là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (2/9). Theo ghi nhận qua nền tảng thanh toán Payoo trong 5 ngày nghỉ, số lượng giao dịch qua hệ thống tăng 39% so với cùng kỳ 2025.

Cụ thể, số lượng giao dịch tại nhóm dịch vụ ăn uống tăng 38%, cửa hàng tiện lợi tăng 25%. Các dịch vụ gắn trực tiếp với nhu cầu kỳ nghỉ cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, trong đó lưu trú tăng gấp 2 lần, giải trí ban đêm tăng gần 50% và vé vui chơi tăng 31%.

Bên cạnh đó, cũng theo báo cáo này, từ ngày 29/8 đến hết ngày 6/9, giao dịch thanh toán của khách quốc tế qua hai hình thức quét mã QR và thanh toán thẻ tăng tới 50%, tập trung phần lớn vào các giao dịch ăn uống và cửa hàng tiện lợi.