38 mẫu iPhone đã được khai sinh trong 15 năm, iPhone nào nặng và nhẹ nhất?

iPhone 5 nặng 112g iPhone 5S nặng 112g iPhone SE gốc nặng 113g iPhone gốc nặng 135g iPhone 3G nặng 133g iPhone 3GS nặng 135g iPhone 4S nặng 140g iPhone 4 nặng 137g iPhone 5C nặng 132g iPhone 6S nặng 143g iPhone 6S Plus nặng 192g iPhone 6 nặng 129g iPhone 6 Plus nặng 172g iPhone 7 nặng 138g iPhone 7 Plus nặng 188g iPhone 8 nặng 148g iPhone 8 Plus nặng 202g iPhone X nặng 174g iPhone XS nặng 177g iPhone XS Max nặng 208g iPhone XR nặng 194g iPhone 11 nặng 194g iPhone 11 Pro nặng 188g iPhone 11 Pro Max nặng 226g iPhone 12 nặng 162g iPhone 12 mini nặng 133g iPhone 12 Pro nặng 187g iPhone 12 Pro Max nặng 226g IPhone SE 2 nặng 148g iPhone 13 là 173g iPhone 13 mini nặng 140g iPhone 13 Pro nặng 203g iPhone 13 Pro Max nặng 238g IPhone SE 3 nặng 144g iPhone 14 nặng 172g iPhone 14 Plus nặng 203g iPhone 14 Pro nặng 206g iPhone 14 Pro Max nặng 240g