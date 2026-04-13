Thiết bị này là hy vọng cuối cùng của phi công khi máy bay rơi

Để tránh bị kẻ thù bắt giữ hoặc các mối nguy hiểm từ thiên nhiên, phi công cần có sự hỗ trợ kịp thời từ các đội cứu hộ sau khi bung dù khỏi máy bay. Nhằm hỗ trợ quá trình này, từ năm 2009, hệ thống có tên Định vị người sống sót trong chiến đấu (Combat Survivor Evader Locator, hay CSEL) do Boeing phát triển đã được đưa vào sử dụng.

CSEL là một thiết bị cầm tay tích hợp giữa liên lạc an toàn và GPS nhằm giúp phi công có thể liên lạc với các đội cứu hộ một cách hiệu quả.

Theo thông tin từ Boeing, CSEL là hệ thống có khả năng kết nối với nhiều mạng vệ tinh để truyền tải thông điệp, được coi là “hệ thống gọi khẩn cấp 911 toàn cầu dành cho phi công gặp nạn”. Ngoài ra, CSEL cũng có thể truyền tín hiệu qua các băng tần UHF và VHF, với 23 tin nhắn được cài đặt sẵn để phi công sử dụng khi không thể giao tiếp bằng giọng nói.

Việc trang bị cho phi công một thiết bị liên lạc đa năng như CSEL được xem là rất quan trọng để họ có cơ hội trở về an toàn ngay cả khi gặp sự cố. Các phi công và đội cứu hộ trên không đã được đào tạo chuyên sâu về cách sử dụng hệ thống này trong các hoạt động cứu hộ.

Ví dụ, trong cuộc xung đột hiện tại giữa Mỹ và Iran, một thành viên phi hành đoàn của chiếc F-15E Strike Eagle bị bắn rơi gần đây đã sử dụng CSEL để phối hợp cứu hộ và được giải cứu để đưa về nhà an toàn.

Mặc dù các phi công điều khiển những chiếc máy bay trị giá hàng triệu USD ở độ cao lớn, họ vẫn phải đối mặt với nguy hiểm rình rập từ các hệ thống phòng không hiện đại. Hệ thống CSEL đảm bảo rằng những viên phi công này có cơ hội trở về an toàn nếu nhiệm vụ không thành công.