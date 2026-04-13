Nguy cơ mất dữ liệu từ USB và thẻ SD mà mọi người nên biết

Sự phát triển của lưu trữ đám mây cũng mang lại nhiều tiện ích, giúp người dùng dễ dàng truy cập và quản lý dữ liệu. Tuy nhiên, các thiết bị lưu trữ truyền thống như ổ USB và thẻ SD vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc truyền tải tệp nhanh chóng giữa các thiết bị và sao lưu các tệp nhỏ.

Khác với ổ cứng truyền thống sử dụng các thành phần cơ học, ổ USB và thẻ nhớ SD dựa vào công nghệ bộ nhớ flash giúp chúng có khả năng chống chịu hư hỏng vật lý tốt hơn. Mặc dù vậy, chúng không hoàn toàn miễn nhiễm với sự hao mòn theo thời gian. Tuổi thọ của các thiết bị này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng Hiệp hội SD cho biết, với việc sử dụng bình thường, thẻ nhớ thế hệ hiện tại có thể hoạt động ít nhất 10 năm. Tương tự, ổ USB cũng có tuổi thọ tương đương nếu được bảo quản đúng cách.

Để hiểu rõ hơn về tuổi thọ của bộ nhớ flash, người dùng cần biết rằng chúng hoạt động khác với ổ cứng HDD. Bộ nhớ flash sử dụng các bóng bán dẫn để lưu trữ điện tích trong các ô nhớ, giúp chống chịu va đập và từ trường. Tuy nhiên, các ô nhớ này sẽ dần bị hao mòn theo thời gian, và độ bền của chúng được đo bằng chu kỳ ghi và xóa (P/E). Các loại bộ nhớ flash NAND như SLC, MLC và TLC có độ bền khác nhau, với TLC có tuổi thọ kém nhất nhưng dung lượng và giá thành thấp hơn.

Để kéo dài tuổi thọ của ổ USB và thẻ nhớ SD, người dùng nên thường xuyên cắm chúng vào nguồn điện và tránh để ở những nơi có nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Việc rút ổ USB mà không tháo ra an toàn khỏi hệ thống có thể làm hỏng chỉ mục tập tin, dẫn đến mất dữ liệu. Do đó, việc bảo quản và sử dụng đúng cách là rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của người dùng.

Tóm lại, mặc dù công nghệ lưu trữ đang phát triển mạnh mẽ, các thiết bị lưu trữ truyền thống vẫn có giá trị và cần được sử dụng một cách hợp lý để kéo dài tuổi thọ và bảo vệ dữ liệu.