Ai không cần xác thực SIM chính chủ trên VNEID? Cách xác thực sim chính chủ trên VNEID đơn giản nhất

Ai không cần xác thực SIM chính chủ trên VNEID?

Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 08/2026/TT-BKHCN về hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất nhằm siết chặt quản lý SIM rác và bảo vệ quyền lợi người dùng.

Theo các quy định trong thông tư, theo điểm a, khoản 1, Điều 4: Việc xác thực thông tin thuê bao đối với số thuê bao di động (bao gồm xác thực 04 trường thông tin: số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt) có thể được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến bằng ứng dụng định danh quốc gia VNelD.

Tuy nhiên, thông tư cũng chỉ ra hai trường hợp không cần phải xác thực SIM chính chủ trên VNEID.

Tại khoản 1, 2 Điều 10 Thông tư 08 quy định rõ:

- Đối với các số thuê bao di động đã được thuê bao sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoặc thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử để đăng ký, xác thực thông tin thuê bao hoặc số thuê bao di động mà thuê bao đã sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2: thuê bao không phải xác thực lại thông tin thuê bao, không phải xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt trừ trường hợp thay đổi thiết bị đầu cuối theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

- Đối với các số thuê bao di động H2H đã được thuê bao sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 02 hoặc thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử để đăng ký và đã được thuê bao thông qua ứng dụng VNelD trực tiếp xác nhận bản thân đang sử dụng: thuê bao không phải xác thực lại thông tin thuê bao, không phải xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt trừ trường hợp thay đổi thiết bị đầu cuối theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

Như vậy có hai trường hợp được miễn trừ việc xác thực sim chính chủ đã nêu trên. Lưu ý, tất cả các trường hợp được miễn trừ này sẽ ngay lập tức mất hiệu lực nếu bạn tháo SIM và lắp sang một thiết bị điện thoại khác.

Cách xác thực SIM chính chủ trên VNEID đơn giản nhất

Quy định mới trong Thông tư lần này siết chặt việc kiểm soát khi bạn đổi thiết bị sử dụng SIM.

Cụ thể, nếu bạn tháo SIM và lắp sang điện thoại khác, nhà mạng có tối đa 2 giờ để kiểm tra. Nếu phát hiện thay đổi, họ sẽ tạm khóa chiều gọi đi, nghĩa là bạn không thể gọi điện hay nhắn tin. Đồng thời, hệ thống sẽ gửi yêu cầu để bạn xác thực khuôn mặt trên thiết bị mới.

Từ thời điểm bị khóa chiều đi, bạn có 30 ngày để hoàn tất việc xác thực. Nếu không thực hiện, thuê bao sẽ bị khóa cả chiều gọi đi và gọi đến. Nghiêm trọng hơn, sau 5 ngày kể từ khi bị khóa hai chiều mà bạn vẫn chưa xác thực sinh trắc học, nhà mạng sẽ chấm dứt hợp đồng và ngừng cung cấp dịch vụ cho số điện thoại đó.

Dưới đây là cách xác thực sim chính chủ trên VNEID đơn giản nhất:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID

Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử của bạn.

Bước 2: Vào mục “Dịch vụ” hoặc “Tiện ích”

Tùy phiên bản, bạn tìm đến phần liên quan đến thông tin thuê bao/SIM.

Bước 3: Chọn “Xác thực thông tin thuê bao”

Hệ thống sẽ hiển thị số điện thoại bạn đang dùng.

Bước 4: Thực hiện xác thực khuôn mặt (sinh trắc học)

Làm theo hướng dẫn trên màn hình (quét khuôn mặt).

Bước 5: Xác nhận hoàn tất

Nếu thông tin trùng khớp với dữ liệu quốc gia về dân cư, SIM của bạn sẽ được xác thực chính chủ.

Lưu ý quan trọng: Bạn cần tài khoản VNeID mức 2 (đã xác thực đầy đủ) mới dùng được tính năng này. Thông tin cá nhân (CMND/CCCD) phải trùng với thông tin đăng ký SIM. Nếu không xác thực được trên app, bạn nên ra điểm giao dịch của nhà mạng để hỗ trợ trực tiếp.