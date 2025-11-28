Sạc pin siêu tốc có cần thiết không và có hại cho smartphone không?

OnePlus 15 đã ra mắt. Mẫu flagship này không chỉ sở hữu viên pin dung lượng lớn mà còn sạc cực nhanh, gần gấp đôi so với chiếc flagship mới nhất và tuyệt vời nhất của Apple - iPhone 17 Pro Max. Nhưng liệu sạc nhanh có thực sự giúp bạn tiết kiệm thời gian và làm hỏng pin không?

Không ít người dùng phàn nàn về tốc độ sạc chậm và sự ngần ngại của Apple và Samsung trong việc nâng cấp công suất sạc trên các điện thoại flagship. Mặt khác, có những lo ngại rằng sạc nhanh sẽ làm hỏng pin và những cục sạc có công suất trên 30W đều có thể khiến smartphone phát nổ.

Hãy cùng chuyên trang Phone Arena đi vào phân tích chi tiết.

Pin lithium-ion sạc như thế nào?

Pin là một công nghệ tương đối đơn giản. Chúng bao gồm hai "bộ phận" chính - một cực dương và một cực âm với một chất nằm giữa chúng gọi là chất điện phân. Các hạt tích điện, tức các ion lithium sẽ di chuyển giữa hai cực này và tạo ra một hiệu điện thế.

Cấu trúc và cách sạc của pin lithium-ion.

Khi bạn kết nối bộ sạc với pin lithium-ion, dòng điện từ lưới điện sẽ khiến các ion lithium di chuyển từ cực dương, nơi chúng được lưu trữ. Khi pin được sử dụng, các ion lithium được lưu trữ này sẽ di chuyển qua thiết bị được kết nối trở lại cực âm.

Quá trình này tạo ra nhiệt, vì hiệu suất chuyển đổi không phải là 100% và một phần năng lượng chuyển thành nhiệt. Vậy công suất sạc là gì? Đó là tốc độ diễn ra quá trình di chuyển các ion tích điện qua pin.

Và tốc độ càng nhanh, nhiệt lượng sinh ra càng nhiều - đó là lý do tại sao điện thoại nóng lên trong quá trình sạc và sạc càng nhanh thì nhiệt độ càng cao.

Sạc nhanh tiết kiệm thời gian tới mức nào?

Trên lý thuyết, việc có thể sạc điện thoại chỉ trong 35-40 phút thay vì phải chờ hơn 1 giờ là một lợi ích rất lớn. Honor Magic 6 Pro hỗ trợ sạc nhanh 80W và sạc từ 0 đến 100% trong 43 phút.

Trong khi đó, chiếc Galaxy S23 sạc từ 0 - 100% pin trong 1 giờ 8 phút. Nói cách khác, chủ nhân của chiếc Honor Magic 6 Pro sẽ tiết kiệm được 365 giờ trong 2 năm, tương đương với 15 ngày.

Nhưng thực tế thì khác. Bạn không thực sự "tiết kiệm" thời gian khi sạc điện thoại. Hầu hết mọi người đều sạc điện thoại qua đêm khi đang ngủ và không sử dụng điện thoại.

Chỉ khi cần những việc gấp, người dùng mới cần sạc nhanh điện thoại hoặc bạn đang đi du lịch và không có nhiều thời gian để sạc. Vì một lý do nào đó, bạn quên sạc điện thoại qua đêm và bạn cần sạc lại vào buổi sáng trước khi đi làm.

Những tình huống này xảy ra nhưng không thường xuyên. Chúng ta là những sinh vật sống theo thói quen và việc sạc điện thoại cũng là một thói quen bền vững như việc đánh răng.

Sạc nhanh có làm hỏng pin điện thoại không?

Một lần nữa, về lý thuyết, pin lithium bị suy giảm do nhiệt, điện áp cao và thời gian. Sạc nhanh làm tăng nhẹ áp lực trong giai đoạn đầu sạc và áp lực lên pin khi gần đầy. Hầu hết các điện thoại hỗ trợ tốc độ sạc cao đều có các thuật toán để bảo vệ pin.

Nhưng ngay cả khi bạn sạc điện thoại liên tục mỗi ngày, ước tính khoảng 1000 chu kỳ cho đến khi pin giảm xuống còn 80% dung lượng, pin vẫn sẽ hoạt động đầy đủ chức năng, chỉ là nhỏ hơn theo một cách nào đó.

Nói cách khác, sạc nhanh không giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian như bạn nghĩ. Tất cả là do thói quen sạc pin và sự phong phú của các điểm sạc xung quanh bạn. Mặt khác, bạn không cần phải quá lo lắng về việc pin smartphone bị chai khi sử dụng sạc nhanh.

Cuối cùng, quyết định là ở bạn. Nếu muốn có sự an tâm mà sạc nhanh mang lại - hãy sạc pin nhanh trong những trường hợp khẩn cấp và mua một chiếc điện thoại hỗ trợ sạc nhanh.

Nhưng nếu không thường xuyên phải di chuyển và không cần sử dụng trong những tình huống gấp gáp, bạn không cần phải cảm thấy tệ khi iPhone hoặc Galaxy của mình chỉ sạc được 30W hoặc 45W.