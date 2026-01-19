Xiaomi ra mắt loa tiệc tùng Sound Party giá cạnh tranh

Xiaomi Sound Party tạo ra sự cân đối giữa chi phí và hiệu năng đỉnh của loa di động, đặc biệt là sự hợp tác với thương hiệu âm thanh Harman Kardon. Với giá khoảng 2,79 triệu đồng, Sound Party trực tiếp đối đầu JBL Charge 6 và các dòng tầm trung của Sony bằng công suất lớn.

Sound Party sử dụng cấu trúc âm học gồm 5 thành phần cho tổng công suất 50W. Trong đó, loa tweeter đảm nhiệm 15W, còn woofer cho công suất 35W. Tuy nhiên, thiết bị chỉ hỗ trợ âm thanh mono, chỉ đủ lớn để phủ kín không gian ngoài trời như sân vườn hay buổi dã ngoại. Nếu cần hiệu ứng tách kênh stereo, người dùng cần mua thêm một loa thứ hai để ghép TWS.

Hệ thống tinh chỉnh Harman AudioEFX đóng vai trò như bộ xử lý DSP chủ động giúp hạn chế méo tiếng khi mở âm lượng cao, đặc biệt ở mức 90%. Nhờ đó, loa tránh được hiện tượng vỡ tiếng thường gặp trên các mẫu loa di động giá rẻ. Tuy nhiên, một số người dùng am hiểu âm thanh cho rằng dải treble có xu hướng mềm và kém hơn so với chất âm sáng của JBL.

Xiaomi công bố thời lượng pin tối đa của Sound Party là 26 giờ với viên pin 5.200 mAh, song con số này đạt được trong điều kiện khá lý tưởng: âm lượng 50%, tắt hiệu ứng đèn RGB 3D và Bass Boost. Khi sử dụng đúng mục đích tiệc tùng, bật đèn “time tunnel” và tăng âm lượng lên khoảng 80%, thời gian phát nhạc thực tế chỉ còn khoảng 12-14 giờ.

Điểm cộng đáng chú ý là khả năng sạc ngược 15W, cho phép dùng loa như pin dự phòng trong tình huống khẩn cấp. Tuy vậy, tính năng này khó thay thế pin sạc chuyên dụng, bởi việc nạp năng lượng cho smartphone sẽ làm hao hụt đáng kể thời gian nghe nhạc. Trong các chuyến cắm trại dài ngày, người dùng buộc phải cân nhắc giữa phát nhạc và sạc thiết bị.

Sound Party đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP67, phù hợp cho hoạt động ngoài trời. Tay cầm cao su ẩn bên hông giúp việc di chuyển thuận tiện hơn. Ở chiều ngược lại, trải nghiệm phần mềm phụ thuộc nhiều vào HyperOS.

Dù loa tương thích với mọi thiết bị Bluetooth 5.4, các tính năng như ghép nối NFC một chạm hay điều chỉnh hiệu ứng ánh sáng nâng cao chỉ hoạt động trọn vẹn trong hệ sinh thái Xiaomi HyperConnect. Người dùng iPhone hoặc Samsung có thể gặp hạn chế khi không có ứng dụng toàn cầu riêng để tinh chỉnh EQ chi tiết.