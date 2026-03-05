Cực phẩm smartphone có bàn phím vật lý hiếm có sắp ra mắt

Thị trường smartphone nhiều năm qua gần như đi theo một công thức chung: thiết kế dạng “tấm kính” tối ưu cho giải trí, xem video và mạng xã hội. Tuy nhiên, với nhóm người dùng thường xuyên soạn email, nhắn tin hay xử lý công việc trên điện thoại, bàn phím cảm ứng không phải lúc nào cũng là lựa chọn lý tưởng. Clicks Technology – công ty nổi tiếng với các phụ kiện bàn phím QWERTY cho smartphone đang muốn thay đổi điều đó bằng mẫu smartphone Android mới mang tên Clicks Communicator.

Clicks Communicator.

Trong thông cáo báo chí mới nhất, Clicks xác nhận sẽ mở rộng phạm vi phân phối Clicks Communicator và bổ sung nhiều tùy chọn bàn phím theo từng khu vực. Thay vì chỉ có bố cục tiếng Anh tiêu chuẩn, thiết bị sẽ hỗ trợ các layout Arabic, Korean, German (QWERTZ) và French (AZERTY).

Theo hãng, quyết định này được đưa ra sau khi lượng người đặt chỗ trước vượt kỳ vọng ban đầu. Điều đó cho thấy nhu cầu dành cho điện thoại có bàn phím vật lý vẫn tồn tại, đặc biệt trong cộng đồng người dùng đề cao tốc độ và độ chính xác khi nhập liệu. Với việc hỗ trợ nhiều bố cục khác nhau, Clicks Communicator hướng đến nhóm khách hàng toàn cầu thay vì chỉ phục vụ một thị trường ngách.

Về phần cứng, Clicks Communicator được xác nhận sử dụng vi xử lý Dimensity 8300 (MT8883). Đây là con chip sản xuất trên tiến trình 4nm, hứa hẹn cân bằng giữa hiệu năng và mức tiêu thụ điện năng. Kiến trúc 4nm thường giúp thiết bị hoạt động mượt mà hơn trong khi vẫn duy trì thời lượng pin ổn định, đặc biệt hữu ích với người dùng thường xuyên xử lý email, tài liệu hoặc đa nhiệm.

3 màu của Clicks Communicator.

Ngoài cấu hình xử lý, Clicks cũng nhấn mạnh yếu tố cập nhật phần mềm. Hãng cam kết hỗ trợ hệ điều hành đến Android 20 cùng với 5 năm cập nhật bảo mật.

Về ngoại hình, thiết bị sẽ có ba tùy chọn màu gồm: Đen Onyx, Xanh Clover và Trắng Smoke. Người đặt trước sớm còn được tặng thêm hai ốp lưng miễn phí.

Trước đây, BlackBerry từng thống trị phân khúc điện thoại bàn phím. Sau khi thương hiệu này rời khỏi thị trường smartphone, khoảng trống để lại chưa từng được lấp đầy một cách bền vững. Nhiều hãng thử nghiệm mô hình tương tự nhưng phần lớn chỉ thu hút một nhóm nhỏ người dùng trung thành.

Hiện nay, các thương hiệu lớn như Samsung hay Apple tập trung vào camera, độ sáng màn hình và tính năng AI. Clicks lại chọn hướng đi khác: biến điện thoại thành công cụ làm việc thực thụ. Với bàn phím QWERTY vật lý, người dùng có thể gõ phím mà không cần nhìn màn hình – điều từng là ưu điểm lớn của điện thoại bàn phím truyền thống.

Mức giá ra mắt 499 USD (khoảng 13 triệu đồng) cũng là yếu tố đáng cân nhắc. Trong khi nhiều flagship hiện nay vượt mốc 1.000 USD (khoảng 25 triệu đồng), Clicks Communicator nhắm đến nhóm người dùng ưu tiên hiệu suất nhập liệu và độ bền phần mềm hơn là chạy đua cấu hình cao cấp.