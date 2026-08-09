TikToker AI hút 400.000 fan trong 30 ngày, quảng cáo 60 giây giá 1 tỷ đồng

Làn sóng phim ngắn do AI tạo ra đang thu hút sự chú ý tại Trung Quốc. Đáng chú ý, bộ phim "cô gái bị sa thải" dù chỉ lên sóng trên Douyin (TikTok Trung Quốc) từ 6 tháng nhưng tới nay đã đạt hơn 200 triệu lượt xem. Nhân vật nữ chính Fang Taozi cũng bất ngờ trở thành hiện tượng mạng khi cán mốc 400.000 người theo dõi chỉ sau 30 ngày, mở ra một hướng đi mới cho ngành công nghiệp thần tượng ảo.

Fang Taozi đạt 400.000 người theo dõi chỉ sau 30 ngày.

200 triệu lượt xem và một "ngôi sao" được tạo bằng AI

Bộ phim "cô gái bị sa thải" gồm 11 tập, mỗi tập chỉ khoảng 2 phút nhưng đã đạt hơn 200 triệu lượt xem, trong khi số lượt thích trung bình mỗi tập vượt 300.000. Thành tích này giúp tác phẩm được cộng đồng mạng gọi là "phim ngắn AI chất lượng cao".

Bộ phim gây sự chú ý trên TikTok.

Đằng sau bộ phim này là nữ đạo diễn Feifei Fei cùng một ê-kíp chỉ gồm 3 người. Toàn bộ bộ phim được thực hiện với sự hỗ trợ của các công cụ AI.

Nội dung xoay quanh Fang Taozi, một cô gái nghèo chỉ có thể mua quần áo ở các quầy hàng vỉa hè. Sau khi trở thành người mẫu, cô bất ngờ bị sa thải chỉ vì xuất hiện trong một bức ảnh cùng một người nổi tiếng và influencer.

Bộ phim có nội dung rất cuốn hút.

Thay vì chấp nhận số phận, nhân vật này chọn cách tự mình tìm kiếm vị trí trong xã hội. Câu nói "Nếu thành phố này chỉ muốn đặt tôi ở bên lề, tôi sẽ tự mình bước vào trung tâm" trở thành một trong những câu thoại gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Không chỉ Fang Taozi, nam chính AI Zhou Yiheng cũng nhanh chóng thu hút hơn 110.000 người theo dõi.

AI bắt đầu bước vào thị trường quảng cáo

Sau khi nổi tiếng, Fang Taozi và Zhou Yiheng lần lượt được xây dựng các tài khoản mạng xã hội riêng, đăng tải những hình ảnh về cuộc sống thường ngày và tạo ra cảm giác giống những ngôi sao thực sự.

Đặc biệt, phong cách thời trang của hai nhân vật AI cũng bắt đầu trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng. Ranh giới giữa nhân vật hư cấu và người nổi tiếng ngoài đời vì thế ngày càng trở nên khó phân biệt.

Cuộc sống đời thường của TikToker AI này nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Fang Taozi thậm chí bị nhận xét có nét tương đồng với nữ diễn viên Nhật Bản Komatsu Nana. Trước những so sánh này, đạo diễn Feifei Fei đã phải đăng video giải thích và đề nghị khán giả thực hiện phép so sánh trực tiếp. Cô cho rằng ngoài hai nốt ruồi, nhân vật AI gần như không có điểm tương đồng đáng kể với người thật.

Đáng chú ý hơn, Fang Taozi đã chính thức bước vào thị trường quảng cáo. Ngày 31/7, nhân vật AI này lần đầu xuất hiện trong một video quảng cáo cho thương hiệu kính áp tròng màu, vừa giới thiệu sản phẩm vừa đọc lời quảng bá.

Điều này đánh dấu bước chuyển đáng chú ý, AI không còn chỉ tạo ra nhân vật để phục vụ nội dung giải trí, mà đã bắt đầu tạo ra những "người nổi tiếng" có khả năng kiếm tiền từ thương hiệu.

AI bước chân vào lĩnh vực quảng cáo.

Theo dữ liệu do trang Juliang Xingtu công bố, giá quảng cáo của Fang Taozi đang ở mức đáng chú ý. Một video dài 1-20 giây có giá khoảng 168.000 NDT (khoảng 650 triệu đồng), trong khi nội dung dài 21-60 giây được báo giá 208.000 NDT (khoảng 800 triệu đồng). Với video trên 60 giây, mức giá lên tới 258.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng).

Mức cát-xê này thậm chí cao hơn nhiều TikToker sở hữu hàng triệu người theo dõi và vượt qua không ít diễn viên người thật. Điều đó cho thấy giá trị thương mại của nhân vật AI đang tăng nhanh.

Sức hút của Fang Taozi đối với các thương hiệu nằm ở một điểm khác biệt quan trọng: cô không phải con người. Nhân vật AI không phải đối mặt với những rủi ro hình ảnh thường thấy ở nghệ sĩ thật, có thể hoạt động trên mạng xã hội gần như 24/7 và không bị giới hạn bởi lịch trình, sức khỏe hay thời gian.

Nói cách khác, với doanh nghiệp, đây có thể là một người nổi tiếng không cần ngủ, không cần nghỉ và cũng không có đời tư để tạo scandal nhưng tạo ra lợi nhuận lớn.